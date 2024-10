La Chambre salue l'engagement de la mairesse Valérie Plante

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient à souligner l'engagement de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle ne solliciterait pas un nouveau mandat à l'issue de la prochaine année.

« Valérie Plante, première mairesse de l'histoire de Montréal, mérite notre plus grand respect pour son service public. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui s'engagent en politique. Si elles ont la possibilité d'agir et de transformer pour le mieux la société, on leur demande par ailleurs un dévouement et une disponibilité de tous les instants. Elles subissent la critique et doivent souvent prendre la responsabilité de faits et de décisions qui ne leur incombent pas. Je rends tout particulièrement hommage à Mme Plante, qui aura été une leader exemplaire alors que Montréal était l'épicentre de la pandémie au Canada. Elle a su prendre les décisions qui s'imposaient, avec empathie et sensibilité à l'égard des citoyens les plus vulnérables. Elle a été rassurante pour tous les Montréalais », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Il est encore trop tôt pour dresser le bilan de son passage à la mairie. La Ville devra apporter des correctifs dès la prochaine année, que ce soit pour rétablir un minimum de fluidité sur les artères de la ville, faciliter le lancement de projets privés pour répondre à la crise du logement ou rétablir un sentiment de sécurité au centre-ville. Pour réussir, nous aurons besoin du leadership de la mairesse Plante », a conclu Michel Leblanc.

