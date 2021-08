La Chambre salue l'approche du gouvernement dans l'application du passeport vaccinal

MONTRÉAL, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement les précisions apportées par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, concernant la façon dont sera appliqué le passeport vaccinal à partir du 1er septembre au Québec.

« La reprise est bien engagée et le Québec se positionne avantageusement en matière de vaccination de la population. L'entrée en vigueur imminente du passeport vaccinal le 1er septembre prochain est un soulagement pour les entreprises. Cela permettra d'éviter une nouvelle fermeture de l'économie et de poursuivre le redémarrage de secteurs durement affectés par la pandémie, tel que la restauration et les industries culturelles et créatives. La Chambre invite les entreprises à poursuivre leur engagement dans l'application efficace des directives gouvernementales afin d'assurer la sécurité de leurs clients et de leurs employés », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous observons que la mise en place du passeport vaccinal dans d'autres pays a agi comme incitatif auprès de la population pour rehausser le taux de vaccination. Nous nous questionnons cependant sur la nécessité de présenter une pièce d'identité en plus de la preuve de vaccination, qui peut alourdir son utilisation. Plusieurs pays tels que l'Italie et la France n'exigent pas une pièce d'identité et la vérification de la preuve vaccinale se déroule rondement. Nous espérons que le gouvernement prendra exemple sur ces juridictions », a ajouté Michel Leblanc.

« Le gouvernement doit maintenant envoyer un signal clair aux employeurs afin qu'ils soient autorisés à prendre les mesures nécessaires pour vérifier le statut vaccinal de leurs employés ou exiger des tests à intervalles fréquents. C'est une condition essentielle pour ramener les travailleurs sur leurs lieux de travail en toute sécurité », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/