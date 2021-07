La Chambre réclame une mise en œuvre plus rapide du passeport vaccinal

MONTRÉAL, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de l'annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, concernant l'instauration de l'usage du passeport vaccinal en cas d'éclosions à compter de septembre.

« Nous sommes satisfaits de la déclaration très appuyée du ministre Christian Dubé indiquant que le gouvernement évitera de reconfiner l'économie advenant une quatrième vague de COVID-19 à l'automne. C'est un message puissant qui contribue à renforcer la confiance des entreprises quant au redémarrage de leurs activités sans risquer un arrêt subit dans quelques semaines. L'annonce selon laquelle le gouvernement permettrait l'usage du passeport vaccinal pour arriver à cette fin est une bonne nouvelle », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes cependant très déçus que le gouvernement n'encourage pas les entreprises qui le désirent à utiliser dès maintenant le passeport vaccinal pour accueillir les citoyens doublement vaccinés. On devrait à cet égard s'inspirer de ce qui se passe au Danemark et en Israël, qui ont adopté cette approche pour accélérer la réouverture des activités économiques et inciter la population à obtenir rapidement sa seconde dose. Ces deux pays ont d'ailleurs généralisé l'usage du passeport vaccinal alors que le pourcentage de la population doublement vaccinée y était d'environ 7 % et de 35 % respectivement, un niveau inférieur à ce que l'on observe actuellement au Québec », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le passeport vaccinal pour les services non essentiels doit devenir une mesure phare et courante qui facilitera la reprise pleine et entière des activités économiques. Nous pensons notamment aux restaurants, bars et institutions culturelles, qui ne peuvent toujours pas opérer à pleine capacité. Nous réitérons donc notre demande au gouvernement d'adopter dès maintenant une stratégie de reprise rapide des activités pour les personnes doublement vaccinées », a ajouté Michel Leblanc.

« Par ailleurs, l'usage courant du passeport vaccinal devrait être considéré par le gouvernement fédéral comme un outil sûr pour rouvrir immédiatement les frontières aux touristes pleinement vaccinés. Les voyageurs internationaux qui ont reçu leurs deux doses de vaccin et qui proviennent de pays où les conditions sanitaires sont semblables à celles observées ici doivent pouvoir entrer au pays sans être soumis à une quarantaine. Alors que la plupart de nos partenaires internationaux sont déjà engagés dans cette direction, le Canada est à la traîne, ce qui nuit considérablement à notre secteur touristique », a conclu Michel Leblanc.

