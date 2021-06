La Chambre présente un avis dans le cadre des consultations lancées par le ministère de l'Économie et de l'Innovation en vue d'élaborer la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) 2022

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui son avis intitulé Recommandations de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain portant sur la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) 2022, déposé dans le cadre des consultations menées par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

« La pandémie a été un puissant révélateur du rôle fondamental de la recherche et de l'innovation dans la société et l'économie. Les collaborations entre le milieu de la recherche et celui des affaires ont connu un véritable essor dans la dernière année, ce qui a contribué à trouver des solutions pérennes pour relancer notre économie rapidement. Il faut poursuivre sur cette lancée. Grâce au processus de consultation entourant le développement de la SQRI 2022, le moment est venu d'asseoir une réelle culture de l'innovation au Québec », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, la SQRI 2022 doit favoriser un cadre agile, propice à la formation et à l'attraction de talents. Cela doit passer par un renforcement des liens entre le milieu de l'enseignement et celui du travail, notamment par une meilleure adéquation entre les programmes de formation et les besoins d'un marché de l'emploi en constante évolution. Le recours généralisé à l'alternance emploi-études et aux stages pratiques dans les parcours d'études, notamment à l'intérieur des start-ups, est une solution à envisager afin de rester au fait des dernières avancées technologiques et de proposer des milieux de travail apprenants. La SQRI 2022 doit également soutenir et encourager la création d'une « signature Québec », qui permettra de consolider le positionnement de Montréal - et du Québec - comme pôle international de recherche et de contribuer à son attractivité et à son rayonnement », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le Québec compte déjà sur un écosystème complet de soutien à la recherche et à l'innovation, qui mériterait cependant d'être renforcé. C'est l'un des objectifs que doit atteindre la SQRI en facilitant la création de ponts entre les différents intervenants, notamment les entreprises, les organismes de développement économique, les établissements d'enseignement supérieur et les gouvernements. Il faut également améliorer l'efficacité et la flexibilité des programmes de financement et de soutien gouvernementaux afin de garantir la pérennité et la croissance de nos entreprises, particulièrement nos PME. Cette nouvelle édition de la SQRI doit être l'occasion de consolider et de renforcer les programmes qui ont fait leurs preuves, comme le programme Productivité Innovation d'Investissement Québec », a ajouté Michel Leblanc.

« Enfin, la commercialisation de la recherche et de l'innovation est un enjeu majeur pour la croissance à long terme du Québec. Nous devons absolument améliorer notre performance dans ce créneau, et les administrateurs publics peuvent agir en adoptant par exemple des critères d'innovation dans les marchés publics au lieu du simple critère du plus bas prix. La SQRI doit aussi s'appuyer sur l'expertise des incubateurs et des accélérateurs, acteurs clés de la valorisation de la recherche, en les soutenant directement dans leur mission », a souligné Michel Leblanc.

« Enfin, les zones d'innovation peuvent être la clé de voûte d'une stratégie ambitieuse en la matière. En regroupant tous les acteurs de l'innovation et du développement économique sur un même territoire, ces zones créeront des pôles attractifs pour les investissements étrangers tout en facilitant l'exportation de notre expertise. La SQRI devra établir des objectifs très clairs pour mesurer le succès de ces zones sur le long terme. Nous espérons que la métropole pourra bientôt accueillir de telles zones sur son territoire », a conclu Michel Leblanc.

