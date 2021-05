La Chambre présente un avis dans le cadre de la consultation publique sur le projet immobilier La Baie au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui son avis intitulé Projet La Baie : la renaissance d'un emblème au cœur du centre-ville de demain, déposé dans le cadre de la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

« Le projet immobilier La Baie représente un investissement majeur qui contribuera à la préservation d'un bâtiment iconique de la rue Sainte-Catherine, en plus de moderniser le stock de locaux pour bureaux au centre-ville de Montréal. En équilibre entre patrimoine et développement urbain, ce projet s'inscrit dans un quartier en pleine transformation avec de nombreuses initiatives publiques et privées en cours de réalisation, comme la rénovation du square Phillips et des tours Maestria. Il s'agit d'une marque de confiance très forte qui souligne la pertinence du centre-ville au sortir de la crise sanitaire », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« À l'instar de la Tour Deloitte, de la Maison Manuvie et de la Tour Banque Nationale présentement en construction, le projet La Baie illustre la vitalité du marché immobilier métropolitain. En outre, il permettra d'accroître l'attractivité du centre-ville et d'y attirer davantage d'entreprises qui recherchent des locaux verts, modernes et bien desservis en termes de mobilité », a poursuivi Michel Leblanc.

« Alors que le déconfinement et la relance économique s'accélèrent, il est primordial que les autorités municipales fassent preuve d'agilité réglementaire et facilitent les investissements. La collaboration entre les différentes instances de la Ville doit être exemplaire, et les projets immobiliers doivent être accueillis avec rigueur et diligence. C'est de cette manière que nous allons réussir à poursuivre et à pérenniser la lancée prépandémique du Grand Montréal », a conclu M. Leblanc.

