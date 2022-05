La Chambre prend acte des changements de gouvernance et de tracé du REM de l'Est et demande un nouvel échéancier clair

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la décision du gouvernement du Québec sur le changement de gouvernance et de tracé du REM de l'Est, annoncée en présence de François Legault, premier ministre du Québec, de Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, de Valérie Plante, mairesse de Montréal, et de Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« La Chambre réclame depuis des années un lien rapide et efficace de transport collectif permettant de relier l'est de la métropole au centre-ville. Ce lien est une condition nécessaire, d'abord pour rendre plus fluides les déplacements en transport collectif dans l'Est, mais aussi pour encourager le secteur privé à y investir et à y créer de bons emplois, au bénéfice de toute la population. C'est pour cette raison que nous avions applaudi le mandat confié à la CDPQ et que nous avions donné notre appui au projet sur la table, malgré les difficultés d'intégration du tracé aérien au centre-ville », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous insistons sur la nécessité de poursuivre le projet de doter rapidement l'est de Montréal d'une infrastructure lourde de transport en commun. L'est de l'île représente un immense potentiel, que ce soit pour répondre au besoin d'espaces industriels, pour le développement de zones d'habitation et de nouveaux pôles commerciaux ou pour la création d'espaces verts. Nous réitérons l'importance de se doter d'une infrastructure qui crée un lien fluide jusqu'au centre-ville », a ajouté Michel Leblanc.

« La décision d'aujourd'hui laisse malheureusement planer le doute sur la possibilité de procéder rapidement. Nous invitons le gouvernement du Québec à s'engager sur un échéancier clair qui permettra une mise en service de ce nouveau projet au tournant de la décennie », a conclu Michel Leblanc.

