La Chambre prend acte de la Stratégie centre-ville renouvelée, présentée par la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la Stratégie centre-ville renouvelée 2030, présentée par la Ville de Montréal aujourd'hui. Les orientations présentées par l'administration municipale jettent les bases d'un exercice de consultation stratégique pour la prospérité du Grand Montréal et du Québec.

« Le centre-ville de Montréal représente à la fois un centre décisionnel économique névralgique, un lieu de vie unique et un pôle de divertissement et d'activités culturelles effervescent. Cette zone est toujours grandement fragilisée par la pandémie et la baisse d'achalandage. L'élan économique retrouvé de la métropole ne doit pas occulter le risque important de déstructuration du centre-ville. Il faudra poser des gestes majeurs, tant pour soutenir la croissance du secteur à court terme que pour s'assurer qu'il demeure attractif sur le long terme », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La stratégie de la Ville identifie plusieurs leviers importants. Clairement, la question de l'accessibilité du centre-ville et de la fluidité des déplacements dans la zone sera un élément majeur. Par ailleurs, au vu de l'ampleur des investissements requis, nous souscrivons au message de la Ville selon lequel cette stratégie centre-ville doit pouvoir s'appuyer sur le soutien financier des deux autres ordres de gouvernement. Nous réitérons l'engagement de la Chambre à travailler avec le secteur privé et l'administration municipale pour réussir la relance du centre-ville de Montréal », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

