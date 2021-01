La Chambre prend acte de la prolongation de la suspension des activités économiques non essentielles et insiste sur l'importance d'en minimiser l'impact négatif sur les entreprises

MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la décision du premier ministre du Québec, François Legault, de prolonger la suspension des activités économiques non essentielles ainsi que d'imposer un couvre-feu suite à la détérioration persistante de la situation sanitaire au Québec et de la pression qui en découle sur le système de santé public. La Chambre ne se prononce pas sur l'à-propos de ces mesures, mais reconnaît l'obligation d'agir au regard de l'explosion des cas que l'on observe dans d'autres pays occidentaux. Elle rappelle toutefois l'impact dévastateur de ces restrictions sur les entreprises.

« Le milieu des affaires est bien conscient qu'il ne peut y avoir de relance de notre économie si nous perdons le contrôle de la situation sanitaire. C'est pour cette raison que nous avons appuyé les mesures du gouvernement, aussi restrictives soient-elles, pour tenter de maîtriser la situation, et même si elles ont plongé plusieurs entreprises dans une situation de grande précarité. Il est important de souligner que nos entreprises ont réagi de façon exemplaire. Elles se sont adaptées et ont mis en place des protocoles rigoureux afin de protéger leurs employés et leurs clients. Plusieurs ont dû fortement s'endetter pour poursuivre leurs activités. Il faut absolument reconnaître cette fragilité alors que se prolonge la suspension des activités économiques non essentielles », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le retour à un confinement plus strict met en relief toute l'importance des programmes d'aide mis en place par les gouvernements depuis mars dernier. Il est absolument essentiel que les fonds prévus dans le cadre de ces programmes continuent d'être décaissés rapidement. Nous constatons que la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer demeure méconnue, alors qu'elle constitue, avec la subvention salariale et le programme de prêts-pardon, un robuste dispositif d'aide aux entreprises. Il faut que tous les commerces et entreprises admissibles bénéficient de cette aide », a ajouté M. Leblanc.

« Nous comprenons que les mesures annoncées aujourd'hui ne remettent pas en question les activités du secteur de la construction ou celles des entreprises manufacturières jugées essentielles. Il est important de reconnaître que, pour de nombreuses entreprises dont la production dépend de calendriers fixes indépendants de leur volonté, les conséquences auraient pu se faire sentir bien au-delà de la durée prévue de la suspension des activités. C'est notamment le cas pour les entreprises exportatrices, pour qui le maintien des activités est essentiel afin de demeurer compétitives sur les marchés étrangers », a poursuivi M. Leblanc.

« L'effort demandé aux entreprises, à leurs employés et à l'ensemble de la société doit s'accompagner d'un effort tout aussi rigoureux de la part de la santé publique. Nous nous attendons à une campagne de vaccination rapide, efficace et ordonnée. Plusieurs entreprises pourraient à cet égard prêter main-forte au gouvernement, que ce soit pour la formation, l'entreposage, la mise à disposition de lieux de vaccination, la planification de la mobilisation des employés, ou tout autre geste qui serait susceptible de contribuer à vacciner le plus grand nombre de Québécois le plus rapidement possible. Nous comptons sur la réussite de cette vaste campagne pour réaliser en 2021 la relance dont notre économie a tant besoin », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/