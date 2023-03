TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - Cámara Minera de México (CAMIMEX), la chambre minière du Mexique, a annoncé l'adoption de l'initiative Vers le développement minier durable (initiative TSM), un système canadien de rendement en matière de responsabilité sociale d'entreprise qui améliore les pratiques environnementales et sociales du secteur minier.

La signature officielle de l'initiative TSM, qui a eu lieu lors du congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, la plus grande conférence minière au monde, permettra à CAMIMEX et à ses sociétés affiliées d'adopter un ensemble d'indicateurs visant à mesurer les aspects les plus importants de l'industrie minière et d'en rendre compte publiquement, y compris ceux axés sur l'intendance environnementale et l'échange efficace avec les communautés.

Jaime Gutiérrez, président de CAMIMEX, déclare que la signature de cette coopération avec l'Association minière du Canada relative à l'adoption de la norme TSM témoigne de l'engagement du secteur minier affilié à CAMIMEX à continuer de mettre en œuvre les meilleures normes internationales en matière de rendement environnemental et social, ainsi qu'à faire preuve de transparence et à promouvoir les canaux de communication avec tous les intervenants.

CAMIMEX, qui se joint à onze autres associations minières dans le monde, est la cinquième en Amérique latine avec le Brésil, la Colombie, le Guatemala et l'Argentine ayant adopté l'initiative TSM. La chambre minière du Mexique adaptera les domaines de rendement de l'initiative TSM en fonction des aspects uniques de son secteur minier.

L'initiative TSM est un programme de développement durable reconnu mondialement qui aide les sociétés minières à gérer les principales responsabilités environnementales et sociales. L'initiative TSM est la première norme de développement minier durable au monde à exiger des évaluations à l'échelle des installations. Dans le cadre de l'initiative TSM, huit aspects essentiels du rendement social et environnemental sont évalués, validés de façon indépendante et publiés en fonction de 30 indicateurs de rendement distincts.

Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'Association minière du Canada, membre fondateur de l'initiative TSM a déclaré que le monde a besoin de minéraux et de métaux pour les technologies dont nous dépendons, et qu'il est essentiel que des normes reconnues mondialement comme l'initiative TSM soient en place pour assurer une gestion responsable des activités minières, du début à la fin. Il ajoute qu'aujourd'hui, CAMIMEX, dont les membres sont d'importants employeurs et contributeurs de l'économie, s'engage à mettre davantage l'accent sur les pratiques durables. Et que c'est avec fierté que l'initiative TSM accueille CAMIMEX comme nouveau partenaire.

Le rendement dans le cadre de l'initiative TSM est évalué selon un ensemble de normes de rendement environnemental et social détaillées, notamment les changements climatiques, la gestion des résidus miniers, l'intendance de l'eau, les relations avec les Autochtones et les collectivités, la santé et sécurité, la gestion de la conservation de la biodiversité, la gestion de crises et la prévention du travail des enfants et du travail forcé. L'initiative TSM permet d'améliorer le rendement là où c'est le plus important, c'est-à-dire dans toutes les installations minières, et d'obtenir le soutien des collectivités où l'entreprise exerce ses activités.

Pour que l'initiative TSM reflète les attentes de la société civile et des intervenants de l'industrie, elle a été conçue et continue d'être perfectionnée par un comité consultatif multilatéral indépendant. Dans le cadre de sa mise en œuvre, CAMIMEX formera également un organisme consultatif similaire qui s'occupera de cette précieuse fonction de surveillance.

À propos de l'initiative TSM

L'initiative Vers le développement minier durable (initiative TSM) est un programme de développement durable reconnu mondialement qui aide les sociétés minières à gérer les principales responsabilités environnementales et sociales d'entreprise. Les sociétés minières doivent régulièrement produire des rapports sur la mise en œuvre de chaque protocole. De plus, leurs activités sont évaluées par un vérificateur externe tous les trois ans. Visitez le site www.TSMinitiative.com pour en savoir plus.

À propos de CAMIMEX

La chambre minière du Mexique, CAMIMEX, est l'organisation chargée de rassembler, de coordonner, de représenter et de défendre les intérêts des industries minière et métallurgique du Mexique auprès de différentes entités gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que de fournir des services d'information, de formation, de gestion et de soutien pour favoriser un développement de l'industrie dans son ensemble. Elle encourage la mise en œuvre des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance au sein de ses sociétés affiliées pour renforcer leurs performances. Visitez le site www.camimex.org.mx pour obtenir plus de détails.

