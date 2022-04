La Chambre lance les festivités entourant son 200e anniversaire

« Il y a très exactement 200 ans aujourd'hui, 54 commerçants montréalais fondaient l'ancêtre de la Chambre pour défendre les intérêts du milieu des affaires montréalais. Dans les deux siècles qui ont suivi, notre organisation a directement participé à la création du Port de Montréal, de HEC Montréal et d'Aéroports de Montréal, pour ne nommer que ceux-ci. Plus récemment, la Chambre lançait de grands mouvements de mobilisation, d'abord avec « je vois mtl », puis avec « Relançons MTL » et « J'aime travailler au centre-ville » depuis un an. C'est ce lien de longue date entre la Chambre, les entrepreneurs montréalais et l'identité même de la ville que nous célébrons aujourd'hui en présence de la mairesse Valérie Plante », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je souhaite un bon 200e anniversaire à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Forte de 200 ans d'histoire, la Chambre contribue chaque jour au développement et au rayonnement de notre métropole en mobilisant les forces économiques. La Chambre est une alliée de taille pour la Ville de Montréal et nous sommes fiers de la voir poursuivre sa mission de représenter d'une voix forte la communauté d'affaires du Grand Montréal. Grâce à son travail, la vitalité économique de Montréal ne se dément pas. La métropole et son centre-ville, le cœur économique et culturel du Québec, connaissent d'ailleurs une relance robuste. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec la Chambre, au bénéfice de la métropole, du Québec et de la population », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes très heureux de dévoiler cette plaque en ce jour symbolique du 11 avril. Notre plaque souligne cette riche histoire et offre un témoignage pour les générations futures. Cette date marque aussi le lancement de notre programmation pour la célébration de notre anniversaire. Tout au long de l'année, nous allons proposer des campagnes et des activités pour mettre en valeur le milieu des affaires de la métropole, son histoire et sa relève. Nous voulons que ce 200e anniversaire soit aussi une célébration de l'ensemble des acteurs qui contribuent au développement économique de Montréal », a conclu Michel Leblanc.

La plaque commémorative a été dévoilée lors d'un événement organisé à l'hôtel de ville en compagnie de Valérie Plante, Luc Rabouin et Michel Leblanc. Elle sera installée au Centre de commerce mondial dans les semaines à venir.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

