La Chambre lance Entreprendre, un balado sur la réalité des affaires

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses experts Acclr - services aux entreprises sont fiers de présenter la nouvelle série de balados Entreprendre : la grande expédition. Coproduite avec CASACOM, cette série d'émissions en baladodiffusion s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires ou faire croître leur entreprise.

L'animateur Carl-Edwin Michel, fondateur et PDG de Northern Arena, s'entretient avec des invités du secteur économique de la métropole sur des sujets allant du plan d'affaires au financement, en passant par les partenariats d'affaires, l'internationalisation des entreprises ou encore le commerce en ligne.

« Favoriser l'essor de nouvelles entreprises est au cœur de l'identité et de la mission de la Chambre. La création d'entreprises reflète la vitalité d'une économie, et leur croissance et leur pérennité reposent sur un ensemble de savoirs et de connaissances que nous nous devons de partager avec le plus grand nombre. Grâce à ce balado, nous voulons outiller et accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs. En ciblant les différentes étapes de la création d'une entreprise, ce balado permettra d'encourager et de faciliter l'émergence de nouveaux projets qui stimuleront la croissance économique du Québec et du Grand Montréal », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le premier épisode est disponible sur le site web de la Chambre ainsi que sur les plateformes et application SoundCloud, Spotify et iTunes. Un épisode sera dévoilé chaque semaine jusqu'à la fin du mois de juin.

Un balado propulsé par les services Acclr de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, coproduit par CASACOM, avec le soutien financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

