S.E. Ing. Sultan Bin Saeed Al Mansoori : « Nous nous engageons à aider les entreprises canadiennes à tirer parti de la position stratégique de Dubaï et de ses avantages concurrentiels en tant que passerelle vers la croissance mondiale. »

Les échanges commerciaux non pétroliers entre Dubai et le Canada étaient de 3,8 milliards de dollars (CAD) en 2024.

4 112 entreprises canadiennes actives étaient membres de la Chambre de commerce de Dubaï à la fin de 2024, enregistrant une croissance annuelle de 29 %.

TORONTO, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Chambre internationale de Dubaï, l'une des trois chambres opérant sous l'égide des Chambres de commerce de Dubaï, a officiellement inauguré un nouveau bureau de représentation à Toronto. Cette décision stratégique témoigne de l'engagement de la chambre à renforcer les liens économiques et à explorer de nouvelles opportunités pour accroître le commerce et les investissements bilatéraux entre Dubaï et le Canada.

Lors de la cérémonie d’ouverture du bureau de représentation de la Chambre internationale de Dubaï, à Toronto. De gauche à droite: M. Salem Al Shamsi, Vice-président – Relations internationales, Chambre internationale de Dubaï ; S.E. Ing. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, président des Chambres de commerce de Dubaï; l’honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international du Canada; et S.E. Abdulrahman Al Neyadi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Canada. (Groupe CNW/Chambre internationale de Dubaï) S.E. Ing. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, président des Chambres de commerce de Dubaï, s’adresse au public lors de l’inauguration officielle du bureau de représentation de la Chambre internationale de Dubaï, à Toronto (Groupe CNW/Chambre internationale de Dubaï)

Le bureau a été inauguré lors d'une cérémonie d'ouverture à Toronto, en présence de l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international du Canada, de S.E. Ing. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, président des Chambres de commerce de Dubaï, de S.E. Abdulrahman Al Neyadi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Canada, ainsi que de membres de la communauté d'affaires canadienne. Cette ouverture renforce le réseau mondial croissant de la Chambre et constitue le premier bureau de représentation en Amérique du Nord. Ce nouveau bureau s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Dubai Global », qui vise à établir 50 bureaux de représentation à travers le monde d'ici 2030.

S.E. Ing. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, président des Chambres de commerce de Dubaï, a déclaré : « Le lancement de notre nouveau bureau à Toronto marque une étape importante dans le renforcement des liens économiques entre Dubaï et le Canada. Ce bureau servira de plateforme stratégique pour connecter les entreprises, faciliter les flux d'investissement et ouvrir de nouveaux canaux pour le commerce bilatéral. Nous nous engageons à aider les entreprises canadiennes à tirer parti de la position stratégique de Dubaï et de ses avantages concurrentiels en tant que passerelle vers la croissance mondiale. »

Le lancement du bureau de Toronto intervient dans un contexte de relations commerciales fortes et en croissance entre le Canada et Dubaï, la valeur du commerce bilatéral non pétrolier était de 3,8 milliards de dollars canadiens l'année dernière. À la fin de 2024, un total de 4 112 entreprises canadiennes étaient enregistrées comme membres actifs de la Chambre de commerce de Dubaï, représentant une croissance annuelle de 29 %. Cette dynamique s'est poursuivie en 2025, avec 289 nouvelles entreprises canadiennes ayant rejoint la Chambre au cours du premier trimestre.

Le bureau de représentation de Toronto constituera une ressource essentielle pour les entreprises de Dubaï et du Canada. L'équipe de la chambre s'engagera activement auprès de la communauté d'affaires canadienne, développera des partenariats stratégiques avec des acteurs clés des secteurs public et privé, et fera la promotion des atouts uniques de Dubaï en tant que destination d'affaires mondiale. Le bureau fournira aux entreprises canadiennes des renseignements commerciaux et un soutien concret pour établir et développer leur présence à Dubaï. Il aidera également les entreprises basées à Dubaï à s'implanter sur le marché canadien en leur offrant des données ciblées, en identifiant des opportunités commerciales et d'investissement à fort potentiel, et en les mettant en relation avec des partenaires locaux fiables afin d'assurer un lancement réussi sur le marché.

À propos de la Chambre internationale de Dubaï

La Chambre internationale de Dubaï, l'une des trois chambres opérant sous l'égide des Chambres de commerce de Dubaï, a été créée pour promouvoir Dubaï en tant que centre d'affaires mondial, attirer les entreprises multinationales et élargir les liens commerciaux de l'émirat avec des marchés prometteurs. La chambre est dédiée à la réalisation des objectifs de l'Agenda économique de Dubaï (D33), qui vise à doubler la taille de l'économie de l'émirat et à positionner Dubaï parmi les trois premières villes mondiales d'ici 2033.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Mohamad Mouzehem, Relations publiques et communications corporatives, Tél. : +971 4 2028537, Courriel : [email protected]