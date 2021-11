La Chambre félicite Valérie Plante pour sa réélection à la mairie de Montréal

MONTRÉAL, le 7 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite Valérie Plante pour sa réélection à la mairie de Montréal ainsi que tous les élus au conseil municipal et souligne la contribution de l'ensemble des candidats et des formations politiques à cet important exercice démocratique.

« Je félicite Valérie Plante pour sa victoire et sa réélection en tant que mairesse de Montréal. Montréal était sur une lancée avant la pandémie et les signaux économiques indiquent que la métropole est en bonne posture pour retrouver cet élan. La mairesse devra tout mettre en place pour que l'environnement d'affaires soit favorable à la croissance de nos entreprises au cours du prochain mandat », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Plusieurs dossiers majeurs nécessitent l'attention immédiate de l'administration municipale. En premier lieu, il est crucial que des solutions concrètes soient mises en place pour améliorer la fluidité des déplacements et l'accessibilité au centre-ville. La congestion, causée notamment par les chantiers, compromet l'accessibilité de ce secteur, ce qui nuit grandement à son achalandage et à sa trame commerciale. Il est par ailleurs primordial que la prochaine administration déploie une stratégie de mobilité équilibrée à l'échelle de la métropole qui comprend le maintien des artères de transit pour assurer le transport des voitures et des véhicules lourds. Nous invitons également la nouvelle administration municipale à poursuivre les efforts pour appuyer la relance verte de notre économie, en adoptant rapidement des mesures d'écofiscalité à coût nul pour faciliter la transition écologique de la métropole et de ses entreprises », a poursuivi Michel Leblanc.

« Lors de notre débat économique, il y avait eu unanimité sur l'importance d'implanter des mesures concrètes pour alléger le fardeau fiscal et règlementaire de nos entreprises. Ces intentions doivent maintenant se traduire en actions ambitieuses pour favoriser l'investissement, notamment dans le secteur de l'immobilier. L'administration élue ce soir doit aussi proposer une feuille de route claire pour la saine gestion des finances publiques et la réduction du fardeau fiscal, en poursuivant la baisse de l'écart entre les taxes résidentielles et les taxes non résidentielles. La Ville de Montréal joue un rôle primordial dans la création d'un environnement d'affaires attractif et les quatre prochaines années seront décisives en ce sens », a conclu Michel Leblanc.

Vous pouvez retrouver l'avis publié par la Chambre sur les priorités du milieu des affaires en vue des élections municipales 2021 ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/