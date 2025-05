La Chambre félicite les 17 récipiendaires de l'Ordre de Montréal pour l'année 2025

MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient à féliciter les 17 récipiendaires 2025 de l'insigne de l'Ordre de Montréal, un honneur qui récompense leur engagement envers notre communauté et leur remarquable participation au rayonnement de notre ville. La Chambre salue tout particulièrement les récipiendaires représentant le milieu des affaires, qui ont fortement contribué à l'essor économique de notre métropole.

« Chaque année depuis les célébrations du 375e, l'Ordre de Montréal met en lumière des parcours qui se démarquent par leur contribution déterminante au développement de la métropole. Par leur engagement, leur créativité et leur détermination, ces leaders façonnent notre avenir collectif. Les récipiendaires renforcent notre tissu social, stimulent notre prospérité et élèvent le nom de Montréal sur la scène internationale. Nous leur devons toute notre reconnaissance », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je tiens à souligner l'apport exceptionnel de ces 17 grandes Montréalaises et grands Montréalais. Je souhaite rendre un hommage particulier aux personnalités du milieu des affaires. Guy Cormier, récipiendaire à titre de commandeur, incarne un leadership humain et rassembleur à la tête du Mouvement Desjardins. Desjardins a d'ailleurs été un partenaire clé lors des célébrations entourant le 200e anniversaire de la Chambre, un appui qui témoigne de son ancrage dans la communauté d'affaires. Je souligne aussi la contribution de Florence Junca Adenot, également à titre de commandeure. Elle a joué un rôle important dans la mise en place d'un réseau de transport collectif structurant, essentiel à la vitalité de notre métropole », a déclaré Michel Leblanc.

« Je souhaite mettre en lumière trois figures inspirantes : Laurent Duvernay-Tardif, pour son implication en persévérance scolaire, une cause chère à la Chambre, Vickie Joseph, présidente sortante et membre de notre conseil d'administration, pour son leadership en matière d'entrepreneuriat et d'inclusion, ainsi que Jacques Primeau, dont l'apport au milieu culturel, au Quartier des spectacles et à des événements phares comme Montréal en Lumière est remarquable. Cette distinction rappelle le rôle déterminant que peuvent jouer les leaders qui s'impliquent concrètement dans leur communauté. Félicitations à toutes et à tous », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

