La Chambre félicite Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada pour leur réélection

MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - À l'issue du scrutin électoral fédéral, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le Parti libéral du Canada pour leur réélection et souligne la contribution de tous les candidats des différentes formations politiques à cet important exercice démocratique.

« La Chambre tient à féliciter Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada pour leur victoire lors des élections fédérales qui se sont tenues hier. J'ai le plus grand respect pour tous les citoyens qui se sont portés candidats. Notre démocratie est en santé », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le choix de la démocratie canadienne de reconduire un gouvernement minoritaire au pouvoir témoigne de l'importance de la collaboration entre les formations politiques pour faire face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés, en particulier la relance postpandémique, l'accélération de notre transition énergétique et l'adaptation de notre société aux changements climatiques en cours. Il faudra par ailleurs éviter que la dynamique d'une gouvernance minoritaire n'entraîne le pays vers une situation budgétaire précaire. Le Canada doit éviter de tomber dans le piège des déficits structurels permanents », a précisé M. Leblanc.

« Le débat de la Chambre sur les enjeux économiques a mis en évidence l'importance de s'entendre rapidement sur les solutions à apporter à la crise de la pénurie de main-d'œuvre. Nous demandons que le nouveau gouvernement fédéral s'attaque, dès le lendemain de la formation du nouveau cabinet, à revoir immédiatement les processus encadrant le traitement des demandes concernant l'accueil de travailleurs temporaires et à régulariser en six mois la situation des quelque 51 000 dossiers d'immigrants en attente du traitement de leur demande de résidence permanente au Québec. Nous avons besoin de solutions rapides », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous réitérons notre inquiétude face à la tentation d'alourdir le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises pour résorber les lourds déficits anticipés. La pandémie a justifié la mise en place de mesures d'urgence d'une envergure inégalée. Toutefois, rien ne saurait justifier un dérapage des finances publiques au sortir de la crise. Les défis sont nombreux et nous sommes prêts à travailler de concert avec le nouveau gouvernement pour assurer la prospérité et l'avenir de notre métropole et de nos entreprises », a ajouté M. Leblanc.

« Enfin, je félicite tous les élus de la région métropolitaine. Nous sommes confiants que vous saurez bien représenter ses intérêts et convaincre vos collègues de l'ensemble du pays de l'importance de mener à bien les investissements structurants pour le Grand Montréal, notamment l'agrandissement de l'aéroport Montréal-Trudeau », a conclu Michel Leblanc.

Consultez l'ensemble des priorités de la Chambre en prévision des élections fédérales ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Source :

Dominique Talbot

Conseiller, Relations médias

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Tél. : 514 871-4000, poste 4052

[email protected]

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/