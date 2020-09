La Chambre et Propulsion Québec dévoilent une étude sur le rôle stratégique des marchés publics dans le développement économique et le déploiement de l'innovation

MONTRÉAL, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, en partenariat avec Bombardier Transport, dévoilent aujourd'hui une nouvelle étude intitulée Faire des marchés publics un outil stratégique de développement économique et de renforcement de l'innovation au Québec. Cette analyse vise à amorcer une réflexion sur le rôle stratégique des marchés publics dans le développement économique et dans le renforcement de l'innovation au Québec.

« Les marchés publics peuvent être un important atout pour asseoir les fondements d'une relance prospère, verte et innovante. C'est d'autant plus vrai maintenant que la crise de la COVID-19 nous a obligés à réfléchir à la direction que prendra la relance forte de notre économie. Cette nouvelle étude met en lumière les enjeux sur les plans juridique, politique ou organisationnel que l'on observe dans les politiques et réglementations actuelles et qui freinent l'atteinte de ces objectifs. J'invite les décideurs et organismes publics à en prendre connaissance et à s'approprier les pistes d'action qu'elle met de l'avant pour faire des marchés publics un levier de premier plan pour la relance et le soutien de l'innovation au Québec », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Au Québec, nous devons miser sur nos entreprises locales et nos secteurs industriels à fort potentiel comme celui des transports électriques et intelligents. La conjoncture actuelle constitue une véritable occasion de mettre en place de nouvelles stratégies dans la lutte aux changements climatiques, tout en améliorant la qualité de vie de millions de Québécois en facilitant la mobilité. Si nous souhaitons augmenter le nombre de véhicules électriques sur nos routes, il est primordial d'adapter les règles et pratiques d'approvisionnement public pour encourager la transition électrique. Nous proposons ainsi, à travers cette étude, plusieurs recommandations afin de faire de l'approvisionnement public un important outil stratégique pour la relance d'une économie durable et résiliente », a ajouté Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« C'est grâce à l'obtention du contrat du métro de Montréal par Bombardier Transport que le Québec a su, peu à peu, devenir une plaque tournante de la mobilité innovante et durable. Nous espérons que les pistes de solutions contenues dans cette étude permettront d'implanter des mesures concrètes protégeant et faisant croître cet écosystème stratégique qui est à l'origine de retombées positives tant chez nous qu'ailleurs dans le monde », a déclaré Gabriel Trottier-Hardy, directeur, Développement des affaires et ventes chez Bombardier Transport.

L'étude Faire des marchés publics un outil stratégique de développement économique et de renforcement de l'innovation au Québec met l'accent sur les meilleures pratiques observées aux quatre coins du monde et dans diverses industries pour encourager le déploiement et la commercialisation des innovations à travers l'approvisionnement public et permettre l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment en favorisant des solutions qui contribuent à la réduction des émissions de GES. Elle comprend des études de cas détaillées issues du secteur des transports électriques intelligents (TEI) dans le but de stimuler le développement de cette industrie au fort potentiel de croissance.

L'étude permet de soulever les solutions les plus appropriées au contexte québécois. Celles-ci font l'objet de dix recommandations visant l'atteinte des objectifs au cœur des trois axes stratégiques de l'étude :

Une volonté politique claire et des politiques publiques opérationnelles; Un encadrement juridique adapté à l'atteinte des objectifs de promotion de l'innovation, de développement des entreprises québécoises de toute taille, de développement durable et de génération de retombées économiques locales; Une culture organisationnelle renforcée, une évaluation systématique des marchés publics et une collaboration encouragée.

L'étude propose plusieurs recommandations importantes pour y arriver, dont les suivantes :

Modifier le cadre juridique applicable aux marchés publics afin d'accroître la promotion de l'innovation, le développement durable, la participation des PME et les retombées économiques locales;

Revoir les modes d'adjudication pour favoriser la valeur plutôt que le prix;

Doter le ministère de l'Économie et de l'Innovation d'une enveloppe de soutien à l'innovation et à la carboneutralité;

Doter le Québec d'une « Banque verte » gérée par Investissement Québec ayant la responsabilité du développement, du soutien et de la réalisation de projets structurants intergénérationnels, notamment dans la lutte aux changements climatiques.

Pour consulter l'étude intégrale et les faits saillants, cliquez ici : étude complète | faits saillants

À propos de l'étude

Faire des marchés publics un outil stratégique de développement économique et de renforcement de l'innovation au Québec est une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, réalisée avec le soutien du gouvernement du Québec, en partenariat avec Bombardier Transport.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créée en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 160 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), du Fonds de solidarité de la FTQ et de la Ville de Québec.

