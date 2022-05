La Chambre et 40 entreprises montréalaises mobilisées en soutien à l'Ukraine

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu ce matin une réunion de mobilisation du milieu des affaires montréalais en soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe. Plus de 40 dirigeants d'entreprise ont échangé avec l'ambassadrice désignée de l'Ukraine au Canada, Yulia Kovaliv, et le sous-ministre de l'Économie de l'Ukraine, Taras Kachka, afin de trouver des solutions concrètes aux problèmes engendrés par le conflit.

« La réunion de ce matin a révélé l'engagement de plusieurs entreprises et institutions de la métropole à soutenir l'Ukraine devant l'invasion non provoquée de la Russie. Les représentants de l'Ukraine ont identifié cinq enjeux : l'approvisionnement en denrées alimentaires alors que la saison des semences est compromise, les besoins en médicaments et en fournitures médicales, l'importance de pouvoir former la cohorte de jeunes Ukrainiens déplacés, la possibilité pour des entreprises d'ici de donner des contrats à des entreprises ukrainiennes en TI et, enfin, la volonté du gouvernement ukrainien de préparer une reconstruction rapide du pays après la victoire. Nous avons constaté la détermination du gouvernement ukrainien de maintenir l'économie en activité malgré la guerre », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'ambassadrice a rendu hommage aux entreprises d'ici qui ont cessé de faire affaire avec la Russie malgré un impact négatif sur leurs résultats. Les échanges ont mis de l'avant plusieurs entreprises qui ont d'elles-mêmes pris l'initiative, notamment Québecor et ses filiales, qui agissent sur tous les fronts, Air Canada pour son rôle actif dans le transport des personnes temporairement déplacées et dans l'acheminement de fret en Ukraine, le Port de Montréal, qui a amorcé le déploiement d'une plateforme pour faciliter l'acheminement de fournitures, et l'Université de Montréal et l'Université Concordia, qui ont déjà amorcé l'accueil d'étudiants ukrainiens. La Ville de Montréal a également fait le point sur ses initiatives pour faciliter l'arrivée et l'intégration des Ukrainiens qui touchent le sol de la métropole », a indiqué Michel Leblanc.

« Je suis très fier de la réponse de nos entreprises. Cette rencontre a permis de poser les jalons d'une coopération réelle entre le milieu des affaires de la métropole et l'Ukraine. J'invite personnellement toutes les entreprises de la métropole à examiner les gestes qu'elles peuvent poser pour soutenir l'Ukraine. La Chambre facilitera les contacts entre les entreprises et les autorités ukrainiennes à Ottawa », a conclu Michel Leblanc.

