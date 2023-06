La Chambre est très heureuse d'annoncer le retour de son programme « J'apprends le français »

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 1 588 880 $ du gouvernement du Québec pour la relance de son programme de francisation en entreprise « J'apprends le français ». La confirmation de cette aide a eu lieu lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui en présence de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, et du président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, M. Michel Leblanc.

Ce projet s'inscrit dans la foulée de la mise en œuvre de Francisation Québec, qui élargit sa clientèle aux entreprises et notamment aux petites entreprises par des activités d'initiation à l'apprentissage du français. Ce programme de jumelage a pour but de mettre en relation des commerçants et des étudiants en linguistique de niveau universitaire afin d'améliorer la maîtrise du français des propriétaires et employés de petits commerces, et ce, sur leur lieu de travail et durant leurs heures d'ouverture.

Créé en 2016, « J'apprends le français » avait reçu en 2019 le « Prix de l'innovation en francisation », décerné par le ministère de la Culture et des Communications. La même année, un nombre record de 900 commerçants avaient bénéficié de séances d'apprentissage du français sur leur lieu de travail.

« Nous sommes très heureux de pouvoir réactiver ce programme qui a fait ses preuves. La francisation est un vecteur majeur d'intégration et la Chambre est impliquée de longue date dans cet enjeu. La création de ce programme venait répondre à un décalage entre l'offre d'accompagnement linguistique existante et les besoins des commerçants sur rue liés à leur rythme de vie. En proposant une solution sur leur lieu de travail et durant les heures d'ouverture, « J'apprends le français » a connu un succès retentissant entre 2016 et 2020. C'est cette expertise terrain qui fait la force de ce programme, et nous sommes impatients de reprendre le travail avec nos mentors et nos commerçants, notamment ceux qui sont issus de l'immigration », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« En soutenant des initiatives concrètes visant à favoriser l'apprentissage et l'usage du français en milieu de travail et comme langue de service, notamment dans la région métropolitaine de Montréal, notre gouvernement démontre sa volonté d'agir pour assurer la vitalité et la pérennité du français, langue officielle et commune du Québec. En les appuyant, nous donnons à nos partenaires la possibilité de jouer pleinement leur rôle. Ce sont les personnes immigrantes et toute la société québécoise qui en bénéficieront », a ajouté Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

« Nous sommes déterminés à être le gouvernement qui aura ralenti, arrêté et inversé le déclin du français au Québec. La francisation est un élément clé pour atteindre cet objectif. Nous avons la responsabilité de faciliter l'apprentissage du français à tous ceux qui le désirent. En proposant une solution sur le lieu de travail et durant les heures d'ouverture des commerçants, en plus de la mise en place récente de Francisation Québec, nous mettons tout en œuvre pour assurer la vitalité de la langue française au Québec. Le français nous unit et nous définit. Il est synonyme de fierté et de possibilités », a conclu Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité.

À propos du programme « J'apprends le français »

Propulsé par les services Acclr de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le programme « J'apprends le français » est une solution de jumelage entre commerçants et étudiants en linguistique destiné à améliorer le niveau de français des propriétaires et des employés de petits commerces, et ce, au sein même de leur établissement. L'initiative est réalisée grâce au financement du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]