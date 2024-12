La Chambre est fière d'accueillir la Banque Nationale comme partenaire pilier

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière d'annoncer que la Banque Nationale devient un de ses partenaires piliers. Elle rejoint les rangs de sept entreprises phares de notre économie qui ont à cœur la croissance de Montréal.

« La Banque Nationale, partenaire de longue date de la Chambre, est la sixième en importance au Canada et la principale institution financière au Québec. Elle est enracinée dans la métropole et joue un rôle actif dans notre vitalité économique. Nous sommes donc très heureux que la Banque Nationale se joigne au groupe sélect des partenaires piliers de la Chambre. Ce prestigieux statut reflète un soutien pérenne à la mission de la Chambre et, plus largement, à l'ensemble de la communauté d'affaires. Par cette contribution, la Banque Nationale envoie un signal fort : peu importe les défis ou le contexte, notre succès repose sur un engagement collectif et à long terme. Je remercie l'équipe de la Banque Nationale pour sa confiance et sa détermination à renforcer la réputation de Montréal comme un lieu d'excellence et un centre d'affaires névralgique en Amérique du Nord », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Banque Nationale est fière de renouveler son partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Montréal est profondément ancrée dans l'histoire de la Banque, et nous demeurons résolument engagés à soutenir son rayonnement, son dynamisme et sa prospérité. Ce partenariat témoigne d'une vision partagée avec la Chambre : renforcer la vitalité économique de notre métropole, tout en favorisant l'émergence de nouveaux talents, en encourageant l'innovation et en contribuant à un avenir prospère et durable », a ajouté Debby Cordeiro, première vice-présidente, Affaires publiques, Marketing et ESG à la Banque Nationale.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos des partenaires piliers de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Depuis sa création en 2009, le statut de partenaire pilier de la Chambre a pour but de mettre en lumière la contribution d'entreprises phares au développement économique de la métropole et de ses entreprises. Les partenaires piliers de la Chambre sont Air Canada, AtkinsRéalis, Banque Nationale, Bell, la CDPQ, CGI, Hydro-Québec et Rio Tinto.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 462 milliards de dollars au 31 octobre 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél.: 514-669-6768, [email protected]