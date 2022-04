La Chambre dévoile une étude exclusive sur les espaces à bureaux et une plateforme pour accompagner les entreprises dans la gestion de leurs espaces excédentaires

MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre est fière de dévoiler les résultats d'une étude exclusive intitulée « Espaces à bureaux au centre-ville de Montréal : comment stimuler les synergies et attirer de nouvelles entreprises ». Les conclusions de l'étude ont mené à la création de la plateforme virtuelle Espaces et cie, lancée aujourd'hui, qui vise à faciliter le partage d'espace et la location d'espaces autonomes à court et moyen terme.

L'étude, réalisée dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » avec l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), documente les besoins des entreprises face à la nouvelle réalité du travail et les capacités excédentaires des espaces à bureaux du centre-ville de Montréal. Elle se distingue des travaux existants en mettant notamment l'accent sur une donnée rarement mobilisée, le taux de disponibilité des espaces à bureaux.

« Le parc immobilier du centre-ville a été lourdement touché par la crise sanitaire et les nouveaux modes d'organisation du travail. Notre étude estime que les contrecoups de la COVID-19 généreront une baisse initiale de la demande de pieds carrés d'espaces à bureaux. Ce choc sera toutefois en partie absorbé par la croissance de l'économie et l'arrivée de nouvelles entreprises. Nos résultats, notamment basés sur la mesure du taux de disponibilité, montrent l'importance d'avoir un marché de location et de sous-location des espaces d'affaires agile pour soutenir la vitalité du parc immobilier. C'est sur la base de ces données que la Chambre a bâti une solution pour accompagner les différents acteurs du marché », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cette nouvelle étude servira à maximiser l'exploitation des espaces rendus disponibles dans les tours de bureaux à la suite des changements induits par la pandémie, mais aussi à accroître la synergie entre les différents acteurs économiques. C'est un pas de plus dans la redéfinition de notre centre-ville, qui retrouve peu à peu son dynamisme et son pouvoir d'attraction. Par cette initiative, la Chambre nous confirme, une fois de plus, son rôle moteur dans la mobilisation du milieu des affaires de Montréal », a souligné Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Notre plateforme Espaces et cie a été conçue pour favoriser la synergie entre les entreprises et l'optimisation de leurs espaces. À un moment où les entreprises déploient ou préparent leur retour au bureau, nous voulions lancer cette plateforme le plus rapidement possible. Les enjeux de réorganisation du travail font partie des défis majeurs auxquels font face les employeurs, et la Chambre veut jouer son rôle d'accompagnement face à ces nouvelles questions. J'invite donc toutes les entreprises du centre-ville et des environs à adhérer à cette nouvelle plateforme dès aujourd'hui. La vitalité du centre-ville passe aussi par un parc immobilier dynamique et des entreprises présentes dans le secteur », a conclu Michel Leblanc.

Principaux constats de l'étude

Le marché des espaces à bureaux est lourdement touché par l'absence des travailleurs au centre-ville de Montréal, bien qu'il n'y ait pas de consensus entre les intervenants du marché au sujet de l'impact précis du télétravail.

Il faut absolument relever le défi que pose la gestion des espaces excédentaires pour permettre au centre-ville de maintenir sa capacité d'attraction et sa vitalité.

Sans la croissance de l'économie et la venue de nouvelles entreprises au centre-ville, l'implantation durable des modèles de travail hybrides contribuerait à la baisse de la demande d'espace en pieds carrés au centre-ville d'ici trois ans.

Ce choc de demande touchera particulièrement les espaces à bureaux que l'on trouve dans les immeubles de catégories B et C.

Pour limiter ce choc, le centre-ville pourra compter sur la force de la croissance économique des entreprises de la métropole et l'agilité du marché de location et de sous-location des espaces d'affaires.

Espaces et cie a pour objectif de supporter les employeurs dans la gestion de leurs espaces de travail au centre-ville, de faciliter l'utilisation et l'optimisation de locaux pour bureaux au centre-ville, et de mettre en valeur l'offre d'espaces de travail partagés au centre-ville. Par le fait même, la plateforme vise à attirer les travailleurs qualifiés, à rehausser le taux d'occupation des bureaux du centre-ville et à favoriser les collaborations et les synergies entre entreprises de tailles, de fonctions et de secteurs complémentaires.

Pour en savoir plus au sujet d'Espaces et cie et consulter l'étude intégrale, visitez le site Web de la Chambre.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance d'entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julien Provencher-Proulx, Consultant, Relations médias,[email protected], Tél. : 514 226-0757