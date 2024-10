La Chambre dévoile une étude exclusive sur les défis et les opportunités dans le secteur des arts vivants et de la culture

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile ce matin une nouvelle étude qui démontre l'immense contribution de la culture à notre économie et qui lance un appel à la mobilisation pour renforcer ce secteur marqué par une période de grande turbulence. Cette étude est dévoilée dans le cadre du Forum stratégique sur les arts vivants et la culture de la Chambre, qui se déroule présentement à la Place des Arts.

« Notre métropole est reconnue internationalement pour ses atouts culturels et pour l'audace de ses créateurs. La contribution directe de cette industrie à Montréal est de 9,2 G$, soit environ 6 % de son PIB. C'est énorme. Cependant, le secteur fait face à une crise sans précédent. En cinq ans, les assistances ont baissé de 19 % et l'offre a significativement augmenté. Pendant cette période, les coûts pour les organismes culturels ont explosé de 27 %. Clairement, c'est l'ensemble du secteur qui se retrouve en situation précaire », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre a amorcé une démarche visant à provoquer des actions pour aider le secteur des arts vivants et de la culture. Le grand rendez-vous d'aujourd'hui rassemble plus de 800 décideurs, artisans et créatifs de tous les milieux. Il s'inscrit dans une vaste stratégie collaborative pour favoriser l'adoption de mesures concrètes afin de construire un avenir prospère pour protéger et développer la compétitivité de Montréal comme métropole culturelle. L'étude dévoilée ce matin présente des chiffres inédits, propose une analyse fine des enjeux et formule 22 recommandations organisées autour de 5 axes. Nous invitons tous les partenaires à en prendre connaissance et à s'approprier les actions proposées », a conclu Michel Leblanc.

L'étude comprend 22 recommandations organisées autour des 5 axes suivants :

Reconnaître le rôle de la culture

Reconnaître le rôle fondamental que jouent, historiquement, les arts et la culture dans le développement de la métropole, et le potentiel du développement futur qui s'appuiera sur le foisonnement créatif existant.



Promouvoir la philanthropie culturelle

Ne plus considérer comme normal le retard des Québécoises et Québécois en matière de philanthropie, y compris la philanthropie culturelle, et favoriser l'expression de cette valeur dans l'ensemble de la population.



Mettre en place des conditions renforçant l'écosystème

Adapter le soutien financier, le cadre réglementaire et les conditions d'accessibilité aux réalités du milieu culturel, et ce, tant pour les institutions aux retombées majeures que pour la relève.



Optimiser le renouvellement de l'offre et de la demande

Accueillir avec intérêt toute nouvelle proposition artistique, tout en favorisant un renouvellement sain des organisations afin de mieux soutenir l'innovation et le dynamisme du secteur.



Renouveler le public et miser sur l'éducation culturelle

Renforcer la demande culturelle en accélérant le renouvellement du public et considérer l'exposition aux arts professionnels comme une partie nécessaire du cursus scolaire de tout jeune en formation.

À propos de l'étude « Montréal, métropole culturelle : Protéger et développer nos atouts culturels »

L'étude Montréal, métropole culturelle : Protéger et développer nos atouts culturels a été réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avec l'appui du Conseil des arts de Montréal, Culture Montréal, Desjardins Caisse de la culture, La Presse, Multicolore, Power Corporation du Canada, le Partenariat du Quartier des spectacles, Québecor, Tourisme Montréal et Zù.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]