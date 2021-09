La Chambre dévoile la nouvelle composition du conseil d'administration de Montréal Relève et annonce son intégration dans l'organisation

MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain profite de l'annonce du nouveau conseil d'administration de Montréal Relève pour souligner l'intégration de l'organisme dans la structure administrative de la Chambre et réitérer sa mission de multiplier les alliances entre le monde de l'éducation et celui des affaires afin de préparer une main-d'œuvre qualifiée pour la région de Montréal.

« Cela fait plus de 25 ans que la Chambre et sa filiale Montréal Relève développent des programmes pour encourager la poursuite des apprentissages chez les jeunes et faciliter leur entrée future sur le marché du travail. L'intégration de Montréal Relève au sein de la Chambre renforce notre engagement envers ce dossier et son importance stratégique auprès du milieu des affaires. En mettant ses ressources à la disposition de Montréal Relève, la Chambre consolide la notoriété et la visibilité des programmes qui ont fait la réputation de sa filiale dans le milieu de l'éducation, notamment de son programme phare « Classes Affaires », qui met en relation des élèves du secondaire avec des mentors pour les appuyer dans leur cheminement. Nous espérons que le processus engagé au sein de la Chambre permettra à Montréal Relève de mener encore longtemps sa mission d'accompagnement des talents de demain », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les personnes suivantes composent le conseil d'administration de Montréal Relève :

Monsieur Claude Gagnon

Président, Opérations

BMO Groupe financier, Québec

Monsieur Shahir Guindi

Coprésident national

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Madame Vickie Joseph

Cofondatrice

Groupe 3737 et Femmepreneur

Cofondatrice et présidente

V Kosmetik

Monsieur Pierre Laporte, FCPA FCA

Associé et président

Deloitte Québec

Vice-président

Deloitte Canada

Monsieur Michel Leblanc

Président et chef de la direction

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Madame Domenica Maciocia

Première vice-présidente, expérience client

Bell marchés affaires, Bell Canada

Madame Élise Proulx

Vice-présidente exécutive, Affaires publiques, communications et cheffe de cabinet

Ivanhoé Cambridge

Monsieur Richard Speer

Président

Attraction

Pour plus d'informations sur la mission et les programmes de Montréal Relève, rendez-vous ici .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/