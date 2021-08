La Chambre demande au gouvernement de miser sur le passeport vaccinal pour favoriser le retour en présentiel des travailleurs doublement vaccinés

MONTRÉAL, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - À la veille de l'annonce par le gouvernement du Québec quant à l'utilisation du passeport vaccinal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain insiste sur l'importance pour les entreprises d'obtenir des précisions sur la façon dont celui-ci permettra d'assurer le retour au travail en présentiel de manière progressive dès septembre.

« Un très grand nombre de Québécois ont répondu à l'appel et ont pris la décision de recevoir leurs deux doses de vaccin, permettant ainsi à de nombreuses entreprises d'entamer ou de planifier leur retour en présentiel, notamment au centre-ville de Montréal. Le modèle hybride est là pour rester. Cependant, le gouvernement ne doit pas envoyer de signaux contradictoires en décourageant le retour en présentiel des travailleurs doublement vaccinés. Il faut accélérer le redémarrage de l'économie en permettant aux travailleurs de revenir de manière sécuritaire sur leurs lieux de travail, en s'appuyant sur le passeport vaccinal, les tests rapides, ou toutes autres mesures qui seront considérées comme optimales par les entreprises », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'entrée en vigueur du passeport vaccinal a été bien accueillie par le milieu des affaires, qui y voit une façon pour plusieurs secteurs de relancer pleinement et de manière sécuritaire leurs activités. Or, plusieurs entreprises se demandent encore comment elles pourront en assurer le respect et l'application, pas seulement pour leurs clients, mais également pour leurs employés sur les lieux de travail. Le gouvernement doit faire preuve de prévisibilité et donner rapidement des directives claires aux entreprises qui désirent recourir au passeport vaccinal pour assurer la santé et la sécurité de leurs employés en présentiel », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

