La Chambre de commerce du Montréal métropolitain souligne l'apport exceptionnel de Macky Tall au déploiement du REM

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient à souligner l'apport de Macky Tall au développement de la métropole. À titre de chef des Actifs réels et des Placements privés de la CDPQ et de président et chef de la direction de CDPQ Infra, il aura été le grand responsable du déploiement du Réseau express métropolitain, le plus important projet structurant en transport collectif depuis la construction du métro.

« L'annonce du départ de Macky Tall de la Caisse de dépôt et placement du Québec est l'occasion de rappeler sa très grande contribution à la société québécoise et en particulier à notre métropole. Outre son apport au renforcement de la CDPQ, Macky Tall a joué un rôle clé dans le développement puis le déploiement du REM. Macky Tall et Michael Sabia auront jeté les bases d'un nouveau moyen de transport collectif qui aura un impact structurant majeur sur notre économie et dont bénéficieront les nouvelles générations pendant des décennies. À la lumière du succès de ce qu'ils ont instauré, on discute maintenant de prolonger le REM sur la Rive-Sud et d'en construire un pour desservir l'Est de l'île. La métropole leur doit beaucoup », a déclaré Michel Leblanc, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Sur une note personnelle, je remercie Macky Tall pour son appui au sein du conseil d'administration de la Chambre. Je me suis toujours senti privilégié de pouvoir compter sur ses conseils. Pour moi, Macky illustre parfaitement à quel point le Québec se renforce en s'ouvrant aux talents issus de l'immigration. Macky Tall est un grand Montréalais, et je lui souhaite le meilleur des succès dans la poursuite de sa carrière », a conclu Michel Leblanc.

