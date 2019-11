La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la nomination de plusieurs ministres fédéraux issus du Québec et de la région métropolitaine

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain souhaite féliciter les 36 élus fédéraux nommés au sein du nouveau Conseil des ministres aujourd'hui. Elle se réjouit de la nomination de plusieurs élus québécois à des postes de ministres et tient à saluer tout particulièrement l'assermentation de six ministres issus de la région métropolitaine : Marc Garneau, ministre des Transports; Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien; Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles; David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada; Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones; ainsi que Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec. La nomination de Jean-Yves Duclos au poste de président du Conseil du Trésor mérite également d'être soulignée.

« Le nombre important de députés québécois nommés à des postes de ministres témoigne de la qualité des parcours et des expertises des candidats élus dans le cadre de la dernière élection. Nous nous réjouissons de savoir que l'ensemble du Québec et de la région métropolitaine de Montréal aura une voix forte au sein du gouvernement fédéral », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous félicitons le premier ministre Justin Trudeau de confier à Pablo Rodriguez les responsabilités de leader parlementaire et de lieutenant du Québec. Cette décision, qui répond à des demandes soutenues, envoie un message important. Elle confirme la volonté du gouvernement d'être à l'écoute des besoins du Québec et de faciliter le rapprochement avec les autres provinces. C'est une excellente nouvelle », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous tenons à féliciter François-Philippe Champagne pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères. Le ministre Champagne a été un ardent promoteur du libre-échange. Il pourra poursuivre son travail pour aider à bien positionner le Canada et ses entreprises dans un contexte économique mondial en évolution rapide », a ajouté Michel Leblanc.

« Les portefeuilles du Développement économique, des Affaires étrangères et du Transport, confiés à des élus québécois, constituent des piliers pour le maintien d'un écosystème compétitif pour les entreprises de tout le Canada. En ce qui concerne la base d'affaires de Montréal, la Chambre réitère au gouvernement sa pleine collaboration pour permettre aux entreprises de croître et de participer activement à la création de richesse », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

