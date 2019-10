La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la carrière de Martine Turcotte

MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la carrière et l'importante contribution de Martine Turcotte à la réussite de la métropole et de ses entreprises, à l'annonce de son départ à la retraite après 31 ans chez Bell.

« La Chambre tient à souligner la qualité du travail accompli par Martine Turcotte ainsi que son engagement, tout au long de sa carrière, pour la vitalité de la métropole. À titre de présidente de la Direction du Québec de Bell, elle a joué un rôle clé dans la transformation de ce fleuron de l'économie québécoise. Elle a également su se distinguer et gagner le respect de toute la communauté par ses grandes qualités de leader et son implication soutenue au sein de causes importantes », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Martine Turcotte a été une partenaire inestimable du milieu des affaires. La Chambre a eu le privilège de bénéficier de son expertise au sein de son conseil d'administration, qu'elle a présidé en 2015-2016. C'est notamment grâce à son engagement profond que la Chambre a créé, il y a plus de dix ans, la série Leaders internationaux Bell, qui nous permet d'accueillir à Montréal des conférenciers de calibre mondial tels que le président Obama, l'ex-première dame des États-Unis Michelle Obama, le président Nicolas Sarkozy et la secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton. Nous tenons à lui rendre hommage et à la remercier pour sa précieuse contribution à la réussite du milieu des affaires », a poursuivi M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

Related Links

https://www.ccmm.ca/