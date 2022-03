La Chambre de commerce du Montréal métropolitain reçoit 6 M$ pour soutenir la deuxième phase de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière d'obtenir un appui supplémentaire de 6 millions de dollars, annoncé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, pour prolonger et bonifier ses actions pour la relance du centre-ville de Montréal.

« Dans le cadre de l'initiative "J'aime travailler au centre-ville", nous avons rejoint, par nos événements de mobilisation, nos formations, nos sondages, et nos outils, plus de 10 000 gestionnaires et travailleurs du centre-ville. En parallèle, notre campagne "S'entrevivre", qui visait à encourager le retour des travailleurs dans les tours de bureaux, a totalisé 130 millions d'impressions », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes très heureux de l'appui additionnel annoncé par le ministre Fitzgibbon à l'initiative "J'aime travailler au centre-ville". Je tiens à saluer son leadership. Le ministre reconnaît le caractère névralgique du centre-ville de la métropole et soutient depuis le tout début nos actions pour mobiliser les entreprises et redynamiser le centre-ville et sa trame commerciale. C'est une belle marque de confiance envers notre plateforme de relance du centre-ville, qui a démontré sa pertinence et son efficacité depuis plus d'un an », a poursuivi Michel Leblanc.

« Après un hiver difficile, nous voyons des signes encourageants. Les travailleurs reviennent progressivement dans les bureaux et de nombreux projets visant à rehausser l'attractivité du secteur prennent forme. C'est un effort collectif, et nous sommes très encouragés par la très forte mobilisation des parties prenantes et du secteur privé. Je tiens à les remercier sincèrement, car le succès de la relance repose sur cette mobilisation », a ajouté Michel Leblanc.

« La relance du centre-ville nécessitera des efforts récurrents, vraisemblablement sur un horizon de 12 à 18 mois. C'est dans ce contexte, que s'inscrit cette deuxième phase de notre initiative. Les sommes additionnelles que nous confie le gouvernement du Québec permettront de déployer de nouvelles initiatives, pendant une période plus longue, au grand bénéfice des travailleurs qui fréquentent le centre-ville », a conclu Michel Leblanc.

Plus précisément, la deuxième phase de « J'aime travailler au centre-ville » permettra :

La prolongation de nos campagnes publicitaires visant à encourager le retour des travailleurs au centre-ville;

L'accompagnement des entreprises et gestionnaires du centre-ville et la production d'outils qui leur sont destinés;

Le déploiement de nouveaux projets créatifs dans les espaces privés et semi-privés, dans le cadre de la programmation ré·CRÉATION MTL ;

; Le soutien des secteurs stratégiques, notamment de leur positionnement;

La réalisation de nouvelles études et plans d'action sur des thèmes prioritaires pour la relance durable du centre-ville et la diversification de son tissu économique;

L'organisation d'événements de concertation et de mobilisation sur la relance du centre-ville.

Pour plus de détails sur chacune de ces initiatives, veuillez consulter la fiche technique sur la deuxième phase de « J'aime travailler au centre-ville ».

Pour plus d'information, veuillez nous contacter au [email protected]

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Anne-Sophie DesRoches, Consultante, Relations médias, Tél. : 514 238-1825