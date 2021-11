La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance une campagne d'achat local pour soutenir la relance des commerces du quartier chinois

MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse de lancer « Ensemble pour notre quartier chinois », une campagne de financement participatif destinée à soutenir les commerçants et les détaillants de ce quartier, lourdement affectés par la pandémie.

« Le quartier chinois est un lieu unique et emblématique du centre-ville de Montréal. En tant que pôle touristique, gastronomique et économique de la métropole, il contribue fortement au rayonnement de Montréal sur la scène internationale, en plus d'être un lieu prisé par la population montréalaise. Or, cette zone continue de faire face à de nombreux défis. En mai dernier, notre RDV stratégique sur la relance du quartier chinois avait permis de dresser un portrait des difficultés rencontrées par sa trame commerciale et des actions à mettre en œuvre rapidement pour soutenir sa relance. La campagne d'achat local que nous lançons aujourd'hui s'inscrit donc dans cet esprit de collaboration et de mobilisation pour assurer l'avenir de ce secteur. En invitant les Montréalais et Montréalaises à redécouvrir le quartier chinois, nous espérons rappeler à tous l'importance de sa vitalité et de son dynamisme pour l'avenir et l'économie de la métropole », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Lorsque vous vous procurez un bon d'achat de 30 $, la Chambre y ajoute 20 $ pour un total de 50 $ à dépenser dans l'un ou plusieurs des commerces participants du quartier chinois. Les bons d'achat sont déposés sur une carte prépayée qui sera envoyée par la poste aux personnes participantes. La campagne « Ensemble pour notre quartier chinois » est déployée dès aujourd'hui sur la plateforme de financement participatif La Ruche jusqu'au 31 décembre 2021.

Rendez-vous sur le site Web de La Ruche pour vous procurer un bon d'achat.

À propos de la campagne d'achat local « Ensemble pour notre quartier chinois »

La campagne d'achat local « Ensemble pour notre quartier chinois » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, financée par la Fédération des chambres de commerce du Québec dans le cadre du programme Mes achats à quelques pas. Elle est déployée sur la plateforme de financement participatif La Ruche.

