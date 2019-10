La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite Justin Trudeau et le Parti Libéral du Canada pour leur réélection

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'issue des élections fédérales, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain souhaite féliciter le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le Parti Libéral du Canada pour leur réélection, et saluer l'engagement de tous les candidats des différentes formations politiques qui ont contribué, au cours des dernières semaines, au débat démocratique.

« La Chambre félicite le premier ministre Justin Trudeau et le Parti Libéral du Canada pour leur réélection. Le gouvernement amorce ce deuxième mandat dans un contexte économique favorable, mais devra conjuguer avec un climat international marqué par des tensions commerciales et des risques de ralentissement. Il est ainsi essentiel qu'il puisse rapidement miser sur des finances publiques équilibrées qui lui donneront la capacité de réagir en cas de choc économique », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre a dévoilé les priorités du milieu des affaires de la métropole avant le début de la campagne. Ces demandes visent à maintenir un écosystème compétitif et agile pour les entreprises, ainsi qu'à soutenir la prospérité de la métropole. Le gouvernement doit mettre en place dès maintenant des mesures qui permettront aux entreprises de relever les défis liés à l'accès à la main-d'œuvre et à la productivité. Il devra aussi poursuivre le virage vers une économie sobre en carbone. Cette transition doit accompagner celle, déjà amorcée, vers la numérisation. Les entreprises devront par conséquent avoir accès aux outils qui leur permettront d'aborder ces changements avec succès », a rappelé M. Leblanc.

« Au cours de son précédent mandat, le gouvernement de Justin Trudeau a pris des décisions structurantes pour la modernisation des infrastructures de la métropole. Il devra maintenant s'assurer d'accélérer le financement et l'avancement de projets prioritaires pour l'économie de la métropole, tels que l'expansion du port et de l'aéroport, le redéveloppement de l'est de Montréal et la réalisation du train à grande fréquence dans le corridor Québec-Windsor. Au cours des dernières années, la Chambre a régulièrement salué l'initiative des supergrappes d'innovation du gouvernement Trudeau. Elle recommande maintenant d'en maximiser les effets à travers une stratégie canadienne de développement économique comprenant des programmes de soutien à l'adoption de l'intelligence artificielle, notamment pour les PME. Le gouvernement pourra compter sur l'entière collaboration de la Chambre dans l'atteinte de ces ambitieux objectifs », a poursuivi M. Leblanc.

« Les Canadiens se sont prononcés et ont élu un gouvernement minoritaire. Dans ce contexte, la Chambre insiste sur l'importance d'une collaboration constructive entre tous les partis représentés à la Chambre des communes pour assurer la progression des dossiers parlementaires, ainsi que la stabilité et la prévisibilité de l'environnement d'affaires de nos entreprises », a mentionné M. Leblanc.

Consultez l'ensemble des priorités présentées par la Chambre dans le cadre de l'élection du Canada 2019 ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

