MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain déplore la démission du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, suivant la recommandation de la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale du Québec.

« Le ministre Fitzgibbon a fait preuve, tout au long de son mandat, d'une très grande efficacité. Il s'est toujours montré à l'écoute des préoccupations du milieu des affaires et a démontré à plusieurs reprises combien il comprend les défis et les enjeux auxquels font face nos entreprises et notre économie dans son ensemble. Son action a certainement permis à plusieurs entreprises de survivre durant l'une des pires crises de notre histoire. Nous sommes extrêmement déçus de le voir partir à une période aussi charnière de la relance, alors qu'il reste tant à faire », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La priorité pour le milieu des affaires est de réussir la sortie de pandémie. Plusieurs décisions restent à prendre. Il faudra bien calibrer la fin des programmes d'aide liés à la pandémie, tout en continuant d'appuyer les secteurs qui prendront plus de temps à se relever. Plusieurs annonces sont attendues dans les prochaines semaines, notamment le déploiement des zones d'innovation. Plusieurs entreprises devront compléter leur pivot vers des modèles d'affaires plus performants. Il faudra rehausser les niveaux d'investissements privés en innovation et bien s'assurer de relancer nos exportations. Nous avons besoin de continuité et de prévisibilité », a ajouté Michel Leblanc.

« En ce qui a trait à la situation particulière du ministre Fitzgibbon, tous conviennent de sa très grande intégrité. Le gouvernement et les parlementaires doivent trouver une solution durable pour permettre à tous les citoyens de servir le Québec sans avoir comme seule option de liquider leurs actifs productifs », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

