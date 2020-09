La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce la reprise de certaines de ses activités en présentiel

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce la reprise de certaines de ses activités en mode présentiel, avec un premier événement qui se déroulera le mardi 29 septembre. Toutes les mesures sont prises pour assurer une expérience sécuritaire aux participants dans le contexte où la région métropolitaine est maintenant considérée comme étant en mode préalerte par les autorités de santé publique.

« Nous sommes très heureux d'annoncer que la Chambre proposera au milieu des affaires de participer à une première activité en présentiel, après six mois de pause. Nous suivrons évidemment de près l'évolution de la situation afin d'ajuster les paramètres de l'événement en fonction des règles sanitaires », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Après plusieurs mois en mode virtuel, nous avons reçu plusieurs demandes de la part de représentants du milieu des affaires, de professionnels et d'entrepreneurs désireux de se rencontrer pour échanger sur les meilleurs moyens de s'entraider et de faire face à la situation actuelle. Le mode virtuel fonctionne bien, c'est évident. Cependant, il ne remplace pas l'expérience des rencontres physiques. Nous sommes convaincus que la relance des activités des entreprises de la métropole sera facilitée par l'esprit de collaboration et la prise de décisions plus efficace que permettent les échanges face à face », a ajouté Michel Leblanc.

« Le retour de nos activités en présentiel est une manière de contribuer à l'écosystème du centre-ville de Montréal. Nous pouvons tous soutenir la relance des activités économiques de la métropole, notamment en retournant travailler dans les bureaux et en encourageant les commerces du centre-ville. L'expérience des dernières semaines montre que cela peut se faire en respectant les règles sanitaires, tant dans les lieux publics et privés que dans les transports en commun. Les chiffres de la santé publique sur l'origine des éclosions de cas démontrent ainsi que les entreprises ont mis en place les mesures nécessaires. Nous avons confiance qu'elles continueront d'agir de façon vigilante face à la hausse actuelle du nombre de cas », a conclu Michel Leblanc.

L'événement qui marquera le retour des activités en présentiel de la Chambre aura lieu le 29 septembre, à 9 h, au Palais des congrès de Montréal, dans le cadre des Causeries CGI. Il sera présenté par Bell, en association avec SNC-Lavalin et en collaboration avec l'Association des agences de communication créative, Hydro-Québec et YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

À cette occasion, Élisabeth Bélanger, copropriétaire et présidente-directrice générale de La Maison Orphée inc., Pierre Dandoy, administrateur de Vins Philippe Dandurand, Louis Duchesne, président, Québec et Est canadien de Cossette, et Martin Parent, président de Mondelēz Canada, discuteront du pouvoir économique de la créativité. Le panel sera également diffusé en mode virtuel. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 septembre 2020 sur le site Web de la Chambre.

