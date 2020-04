La Chambre de commerce du Canada et le gouvernement du Canada font équipe pour lancer le Réseau de résilience des entreprises canadiennes, aider les entreprises à passer à travers la crise de la COVID-19

OTTAWA, le 6 avril 2020 /CNW/ - La Chambre de commerce du Canada, en partenariat avec le gouvernement du Canada, a créé le Réseau de résilience des entreprises canadiennes (RDRDEC) pour aider le monde des affaires à se préparer, à persévérer et, en fin de compte, à prospérer alors que nous faisons face collectivement à la pandémie de COVID-19.

Le RDRDEC est une campagne coordonnée, dirigée par les entreprises et ouverte à tous, qui s'attachera à fournir aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour atténuer l'impact de la pandémie sur elles, notre économie et nos communautés. L'objectif de la campagne du RDRDEC est également d'aider les entreprises à sortir de cette crise et de favoriser la reprise économique du Canada.

Le RDRDEC a pour objectif de :

Fournir des outils et un soutien aux entreprises dans leurs efforts de continuité des activités - du développement à la mise en œuvre.

Fournir un flux cohérent et fiable d'informations précises, actuelles et de source officielle.

Travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et le milieu des affaires pour s'assurer que les soutiens adéquats sont en place et pour servir de canal d'information du gouvernement vers le secteur privé (et vice versa).

Instiller la confiance dans les entreprises et l'économie canadiennes.

La campagne comprendra :

Un site web autonome (rdrdec.ca) qui servira de centre d'informations crédibles et faisant autorité, de nouvelles et d'idées les plus récentes, d'outils et de ressources et de plateforme pour faire participer les entreprises.

Des initiatives de partage de l'information et de sensibilisation, notamment des bulletins d'information et des webinaires.

Analyse et rapport sur les tendances commerciales, industrielles et économiques dans tout le pays pour voir ce qui fonctionne et où il pourrait y avoir des lacunes.

Le Réseau de résilience des entreprises canadiennes regroupe le vaste réseau de la Chambre de commerce du Canada, qui compte plus de 450 chambres de commerce locales, ainsi que plus de 100 des principales associations commerciales et industrielles du Canada, dont le Conseil canadien des entreprises, le Conseil canadien pour le commerce autochtone, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et les Manufacturiers et Exportateurs du Canada. Il bénéficiera également du soutien de partenaires tels que la Canada Vie, Exportation et développement Canada, Grant Thornton LLP et Advertek.

Citations

« La COVID-19 nous a présenté un défi sans précédent, mais les Canadiens sont résilients. Le Réseau de résilience des entreprises canadiennes a pour but que les entreprises et les gouvernements unissent leurs efforts pour s'assurer que chaque entreprise canadienne dispose de l'information dont elle a besoin et d'une chance de s'en sortir », a déclaré Jackie King, chef des opérations de la Chambre de commerce du Canada.

« Nous savons qu'en ces temps difficiles et incertains, les entreprises canadiennes de toutes tailles sont aux prises avec des enjeux économiques sans précédent. Notre gouvernement prend des mesures énergiques et résolues pour leur apporter un secours immédiat -- en les aidant à réduire leurs coûts, à assumer leurs coûts opérationnels, comme leurs frais de loyers, et à maintenir les emplois des Canadiens. Le Réseau de résilience des entreprises canadiennes contribuera à soutenir les entreprises et à les tenir bien informées tout au long de cette période difficile que nous traversons », a déclaré la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng.

« Les petites et moyennes entreprises font partie intégrante de l'économie canadienne. Nous sommes conscients que de nombreuses entreprises sont confrontées à des difficultés en ce moment et nous nous engageons de tout cœur à les soutenir autant que possible. Cette campagne est un moyen d'y parvenir », a déclaré Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, Canada Vie, commanditaire principal de la campagne du RDRDEC. « Cette campagne s'inscrit parfaitement dans notre mission d'améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens, et nous sommes fiers de la soutenir. »

À propos de la Chambre de commerce du Canada -- Parce que les affaires sont importantes

La Chambre de commerce du Canada contribue au développement des entreprises qui soutiennent les familles et les communautés canadiennes et qui sont le moteur de notre l'économie nationale. Nous y parvenons en influençant la politique gouvernementale et en mettant les entreprises en contact avec les services essentiels et un puissant réseau de chambres, d'entreprises, de décideurs et d'homologues locaux dans tout le pays. Nous représentons les intérêts des entreprises de tous les secteurs de l'économie, à tous les niveaux de gouvernement et à l'échelle internationale. Nous apportons un soutien sans faille aux entreprises et au rôle vital qu'elles jouent dans l'édification et le maintien de notre grand pays.

