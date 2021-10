La Chambre au service des entreprises qui souhaitent propulser leurs projets d'internationalisation en vue de la relance

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte actuel de reprise des activités internationales et de réouverture des frontières, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réitère son rôle d'accompagnement des PME et des start-ups québécoises qui souhaitent soutenir leur développement par l'exportation. Grâce aux multiples activités et services aux entreprises en commerce international assurés par les Services Acclr, affiliés à la World Trade Centers Association, la Chambre met son expertise et ses ressources à la disposition des entreprises désireuses de propulser leurs projets d'internationalisation.

« Avec la réouverture graduelle des frontières et l'assouplissement des restrictions sanitaires, nos entreprises tournent à nouveau le regard vers les marchés internationaux pour assurer leur croissance. Dans ce contexte, la capacité d'anticipation d'une PME face aux défis de l'internationalisation peut faire une différence cruciale. À preuve, les services de la Chambre ont démontré leur efficacité pour accompagner les entreprises désireuses de percer les marchés extérieurs », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Par exemple, les entreprises qui participent à notre Programme d'accélération du commerce international (PAC) augmentent leurs revenus de 20 % par rapport aux autres. Ces entreprises sont ainsi mieux préparées et réussissent leur ouverture vers l'extérieur grâce aux conseils avisés et à l'accompagnement adapté de nos spécialistes. À plus grande échelle, ces programmes participent à l'exportation du savoir-faire montréalais, en plus de contribuer au dynamisme économique de la métropole et au positionnement enviable de nos entreprises et de nos secteurs d'activité sur les marchés internationaux », a poursuivi Michel Leblanc.

Depuis 2012, les Services Acclr en commerce international bénéficient d'un mandat du ministère de l'Économie et de l'Innovation à titre d'organisme régional de promotion des exportations (ORPEX). L'organisme propose des conseils individualisés aux entreprises du sud-ouest et du centre-ville de Montréal qui ont un projet d'internationalisation. Ces dernières peuvent par la suite compter sur un accompagnement dans la réalisation de leurs études de marché et de leurs plans d'affaires à l'export adaptés à leurs besoins et à leurs objectifs. Ces services sont disponibles en tout temps pour les entreprises qui souhaitent solliciter l'expertise de nos conseillers. Pour plus d'informations, consultez le site Web de la Chambre.

Le Programme d'accélération du commerce international (PAC) est un programme de formation et d'accompagnement collectif pour les PME souhaitant élaborer un plan d'affaires à l'international. Accessible gratuitement en ligne selon certains critères, le PAC s'échelonne sur huit semaines et sept demi-journées de cours opérationnels, présentant et détaillant chacune des étapes du plan d'affaires international. À la fin de la formation, chaque entreprise participante doit soumettre son plan pour correction et se voit rendre une version corrigée afin d'avancer jusqu'à la prochaine étape.

Le PAC a repris ses cohortes au début du mois de septembre après une courte pause estivale. En 2022, des cohortes hybrides et en présentiel seront offertes. L'inscription est libre, mais soumise au calendrier des différentes ouvertures de cohorte ainsi qu'à des critères d'admissibilité, qui sont détaillés sur le site Web de la Chambre.

À propos du Service d'aide à l'exportation

Les Services Acclr en commerce international reçoivent le soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) à titre d'organisme régional de promotion des exportations (ORPEX).

À propos du Programme d'accélération du commerce international

Le Programme d'accélération du commerce international (PAC) est appuyé par l'initiative Réaliser le potentiel d'exportation des PME afin d'aider à la mise en œuvre de la Stratégie de diversification des exportations du Canada. Ce programme est rendu possible grâce à nos partenaires nationaux : RBC, Exportation et développement Canada et BDC; à notre partenaire provincial : YULEX; à notre partenaire de livraison : Commerce International Québec; et à notre partenaire en collaboration : Le Palais des congrès de Montréal. Le programme reçoit le soutien financier d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

