La Chambre appuie le retour graduel dans les bureaux annoncé par le gouvernement du Québec et insiste sur l'importance de la double vaccination

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce sur le retour graduel au travail en présentiel par la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

« L'annonce d'aujourd'hui est un signal important qu'attendaient de nombreux employeurs de la métropole, en particulier au centre-ville, pour planifier dès maintenant le retour graduel de leurs employés en présentiel. Notre récent sondage réalisé en collaboration avec Léger révélait d'ailleurs à ce sujet que 53 % des personnes sondées avaient hâte de revenir au bureau, notamment pour retrouver leurs collègues et les moments de socialisation », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre rejoint la position du gouvernement quant à l'importance de la progressivité et de la souplesse pour assurer la réussite du retour en présentiel à l'automne. Nous restons cependant très perplexes devant l'absence de messages clairs sur l'allègement des contraintes sanitaires pour les travailleurs doublement vaccinés. On sait que la vaccination complète offre une très bonne protection en milieu de travail, comme en témoignent d'ailleurs les allègements observés dans d'autres juridictions. Il faut absolument mettre de l'avant les avantages personnels et professionnels qu'offre la double vaccination pour inciter les travailleurs à recevoir sans attendre leur seconde dose en vue d'un retour sécuritaire au bureau », a ajouté Michel Leblanc.

« Depuis l'automne dernier, la Chambre s'est positionnée clairement sur l'importance du retour dans les bureaux pour la relance économique de la métropole et de son centre-ville. Dans le cadre de l'initiative "J'aime travailler au centre-ville", tous les acteurs sont mobilisés et collaborent pour poser les jalons d'un retour réussi dès la rentrée. À cet effet, la Chambre et ses partenaires déploieront notamment dès cet été des campagnes d'information et fourniront les outils nécessaires aux employeurs pour les accompagner dans ce processus de retour en présentiel, qui entre aujourd'hui dans une nouvelle phase », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

