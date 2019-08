La Chambre appuie l'approche terrain du gouvernement en matière d'intégration professionnelle des immigrants

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre salue l'annonce faite ce matin par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), M. Simon Jolin-Barrette, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Mauricie, M. Jean Boulet, concernant l'ouverture de nouveaux points de service et la bonification des services aux entreprises en immigration.

« Le gouvernement amorce aujourd'hui le déploiement de ressources additionnelles considérables du MIDI pour faciliter l'intégration de l'immigration dans toutes les régions du Québec. Nous appuyons la volonté du gouvernement de mettre à contribution les partenaires terrain qui travaillent auprès des immigrants et des entreprises. Cette approche explique d'ailleurs le succès du programme Interconnexion de la Chambre, qui facilite l'accès à un premier emploi pour des immigrants qualifiés sur le territoire métropolitain », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La bonification des services directs aux entreprises en matière d'immigration constitue une étape importante et nécessaire. Il reste une autre décision clé à prendre, celle d'établir le nombre d'immigrants que nous accueillerons au cours des prochaines années. La Chambre encourage le gouvernement à se fixer un objectif de 60 000 nouveaux immigrants par année d'ici 2022. On sait que les cohortes d'immigrants ont très majoritairement tendance à s'établir dans la région métropolitaine. Il est essentiel de bien s'organiser pour réussir à changer cette tendance afin de pourvoir aux besoins des entreprises partout au Québec. Un tel seuil permettra de répondre adéquatement aux besoins des entreprises en région, tout en permettant aux entreprises de la métropole de poursuivre leur croissance », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

