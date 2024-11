La Chambre appelle à un encadrement clair et prévisible des étudiants internationaux dans le cadre de l'étude du projet de loi 74

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain participait aujourd'hui aux consultations du gouvernement du Québec portant sur l'étude du projet de loi 74, Loi visant principalement à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers.

« Montréal est l'un des pôles universitaires les plus dynamiques du continent. La Chambre appelle le gouvernement à veiller à ce que les futurs plafonds imposés aux universités préservent cette position. De plus, l'apport des talents internationaux dans le Grand Montréal est essentiel pour répondre aux besoins du marché du travail. S'attaquer à Montréal serait contreproductif. Réduire le nombre d'étudiants internationaux, ou cibler spécifiquement ceux des universités anglophones, risquerait de compromettre l'économie québécoise. En 2019-2020, leurs dépenses ont généré 427,4 millions de dollars de PIB et soutenu plus de 4 000 emplois. Ils ont également rapporté 52,5 millions de dollars en recettes fiscales. Leur présence est un atout stratégique pour le développement économique du Québec », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre reconnaît l'importance de mettre en place des mesures rigoureuses pour encadrer l'accueil des étudiants internationaux. L'objectif de renforcer l'octroi de permis d'études aux étudiants réellement motivés par des études au Québec est légitime pour mieux réguler l'accès à la résidence permanente. Toutefois, il est essentiel de garantir des démarches administratives claires et prévisibles pour ne pas fragiliser la stabilité de nos institutions. Des changements fréquents dans les politiques d'immigration peuvent dissuader un bassin de talents qualifiés qui ont les atouts pour s'intégrer rapidement au marché du travail. L'imprévisibilité réglementaire nuit à la réputation de Montréal comme destination universitaire de premier plan en Amérique du Nord. La réduction du nombre d'étudiants internationaux pourrait déstabiliser un pilier de notre métropole, jusque-là soutenu par un large consensus », a poursuivi Michel Leblanc.

« Les étudiants internationaux des cycles supérieurs sont indispensables à la vitalité des chaires de recherche au Québec. Ces chaires produisent des connaissances de pointe dans des domaines stratégiques comme l'intelligence artificielle, l'aéronautique et les sciences de la vie. Cet automne, 50 % des étudiants internationaux inscrits poursuivront leur parcours aux cycles supérieurs. Notre étude La contribution des universités du Grand Montréal à l'économie du Québec révélait par ailleurs une proportion importante d'étudiants étrangers au sein des programmes de 2e et 3e cycles, où ils comptent respectivement pour 32 % et 47 % de l'effectif. Ces étudiants jouent un rôle clé dans le développement et la compétitivité de la province », a ajouté Michel Leblanc.

« On doit tenir compte du résultat de l'élection aux États-Unis d'hier. Nous avons collectivement profité au Canada du désir de plusieurs professeurs et étudiants diplômés d'universités américaines de venir s'établir au Canada en réaction aux tensions sociales apparues pendant le premier mandat de l'administration Trump. Nous devrions considérer d'adopter une stratégie similaire advenant qu'une situation semblable se produise aux États-Unis au cours des prochaines années », a conclu Michel Leblanc.

Synthèse des recommandations :

Recommandation 1 : Établir un cadre réglementaire clair et prévisible pour l'octroi des permis d'études et des voies d'accès à la résidence permanente, tout en reconnaissant l'expertise et la rigueur des processus de sélection des universités.

Recommandation 2 : Éviter d'imposer tout quota qui pourrait affaiblir l'attractivité de Montréal comme métropole universitaire internationale.

Recommandation 3 : Augmenter rapidement la construction de tout type de logements, dont les résidences étudiantes, afin de répondre efficacement aux besoins en logement de toute la population.

Recommandation 4 : Ne pas baser les cibles ou les quotas sur une distinction entre les institutions selon leur langue d'enseignement.

Recommandation 5 : Ne pas appliquer les futurs quotas aux étudiants des cycles supérieurs.

Le mémoire de la Chambre est disponible sur son site Web.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]