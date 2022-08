La Chambre annonce une contribution financière de 2,4 M$ pour soutenir 6 nouveaux projets créatifs aux travailleurs du centre-ville

MONTRÉAL, le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière d'annoncer les gagnants de son appel à projets créatifs, mené dans le cadre de la phase 2 de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville ». Cet appel à projets sur invitation a permis aux créateurs, idéateurs et designers locaux qui s'étaient démarqués dans le cadre du processus de sélection en phase 1 de proposer des projets originaux pour mettre en valeur des lieux fréquentés par les travailleurs, en collaboration avec les propriétaires immobiliers du centre-ville. Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation, la Chambre a retenu 6 projets qui se sont démarqués par leur qualité et leur capacité à renforcer l'achalandage au centre-ville.

Grâce au soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), la Chambre appuiera le déploiement de ces projets avec une enveloppe de 2,4 millions de dollars. Ces projets seront aménagés au cours des prochains mois dans plusieurs lieux privés et semi-privés du centre-ville. Ils s'inscrivent dans la deuxième phase d'une initiative couronnée de succès qui a donné lieu à de nouveaux symboles pour Montréal, dont deux œuvres permanentes : l'Anneau, par Ivanhoé Cambridge, et Générations glorieuses, par les Canadiens de Montréal, LNDMRK et Lumenpulse.

« Nous sommes heureux de pouvoir bonifier l'offre de projets créatifs pour le centre-ville. L'engouement autour de la première phase de notre programmation ré·CRÉATIONMTL a démontré que la mise en place de projets créatifs signature contribue à l'attractivité du centre-ville. L'engagement de la Chambre, avec le soutien du MEI, permet également de renforcer la collaboration entre les leaders des industries culturelles et créatives, et les propriétaires immobiliers du centre-ville. Ces 6 nouvelles installations artistiques permettront de rehausser le caractère vibrant de notre centre-ville et l'expérience offerte aux travailleurs », a déclaré Michel Leblanc.

« En soutenant ces projets, nous contribuons concrètement à redonner aux travailleurs l'envie de se retrouver plus souvent au centre-ville de Montréal grâce à de nouveaux espaces inspirants et divertissants. C'est aussi l'occasion pour des artistes de chez nous de recréer l'expérience de ce lieu central tout en exprimant leur originalité et leur talent. Assurément, cette initiative aura d'importantes retombées sur l'activité économique au cœur de la métropole », a fait savoir Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

En mars 2021, le ministère de l'Économie et de l'Innovation avait octroyé à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain un mandat pour contribuer à la relance économique du centre-ville de Montréal, grâce à une contribution de 8,5 millions de dollars. Un an plus tard, la Chambre a obtenu un appui supplémentaire de 6 millions de dollars pour bonifier et prolonger ses actions les plus porteuses pour la relance du centre-ville de Montréal.

Dans le cadre de cette deuxième phase, la Chambre va enrichir sa programmation ré CRÉATIONMTL avec l'installation de projets créatifs additionnels dans les espaces privés et semi-privés. La Chambre et le gouvernement du Québec souhaitent amplifier l'effet de ces projets grâce à un plus grand volume d'interventions créatives et un foisonnement d'offres originales qui feront vibrer le centre-ville pour une période prolongée. Pour ce faire, la Chambre a mené un appel de projets sur invitation destiné aux déposants s'étant démarqués lors du premier appel à projets, afin de reconnaître le travail des déposants qui avaient soumis des projets de grande qualité.

L'aide financière se répartit comme suit :

Nom du projet* Déposant(s) Collaborateur(s) Espace(s) visé(s) Saison du dévoilement Contribution offerte DANS LE FLEUVE Jobel Art pour la Terre et Rodeo FX BentallGreenOak, Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM), Fondation David Suzuki 1250, boulevard René-Lévesque (corridor entre la station de métro Bonaventure et l'immeuble) Hiver 2023 378 400 $ La cour du centre-ville : Les Fleurs Sont Partout Les Productions LNDMRK Inc. LeBicar, Elephant Play, Lucion Média inc. Lieu à confirmer Automne 2022 570 000 $ La MUe de la Place Dupuis MU - Place Dupuis Hiver 2023 206 600 $ Les salles extraordinaires : Station d'été PVM et Station d'été Maison Notman Aire commune Ivanhoé Cambridge, Maison Notman Esplanade PVM et Maison Notman Printemps 2023 280 000 $ MÉDITATIONS INTERACTIVES Agence MASSIVart inc., Sid Lee architecture, Ivanhoé Cambridge, Nicolas Grenier et Jasmine Wang - Place Ville Marie Printemps 2023 395 000 $ Portail Moment Factory À venir Gare Viger Hiver 2023 570 000 $



* Les noms de projets sont sujets à changements.

Le détail des projets sera dévoilé au cours des prochaines semaines. Les contributions annoncées seront fournies sous réserve d'une entente officielle avec les promoteurs. L'ensemble de la programmation sera disponible sur le site Web de la Chambre.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

