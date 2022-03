La Chambre accueille favorablement la nouvelle proposition architecturale pour le REM de l'Est et le rapport du comité d'experts

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la proposition architecturale pour le REM de l'Est dévoilée aujourd'hui par CDPQ infra et accueille favorablement l'analyse du comité d'experts multidisciplinaires sur l'architecture et l'intégration urbaine du REM de l'Est. Cette étape permet de poser un jugement éclairé sur des éléments importants de ce projet essentiel pour la fluidité des déplacements et le développement économique de l'est de la métropole.

« La proposition architecturale pour le REM de l'Est dévoilée par CDPQ Infra est une grande amélioration par rapport au REM de l'Ouest. Nous reconnaissons les efforts pour mieux intégrer les infrastructures dans le paysage urbain. Nous saluons notamment les nombreux éléments novateurs qui se retrouvent dans la nouvelle vision : promenade de l'Est, nouveau design plus épuré ou encore utilisation de matériaux mieux adaptés. Le projet est maintenant en solide posture pour aller de l'avant », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le rapport du comité d'experts identifie certains éléments qui nécessiteront des précisions au cours des prochains mois. Nous considérons que ces prochaines étapes ne devraient pas compromettre significativement l'échéancier envisagé. Après des décennies d'attente, et alors qu'on peut enfin envisager le redéploiement des vastes terrains disponibles dans l'est de l'île, nous devons saisir cette occasion unique d'y implanter une infrastructure moderne de transport collectif », a poursuivi Michel Leblanc.

« L'impact du projet sur la fluidité des déplacements dans le centre-ville devra être documenté. Les décisions successives de réduction des voies disponibles sur l'axe est-ouest sur la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve ont eu un impact important sur les temps de déplacement. Le projet du REM de l'Est viendra amputer deux voies additionnelles aux heures de pointe sur le boulevard René-Lévesque, le principal axe de déplacement est-ouest dans cette zone. Cette situation est préoccupante pour le maintien d'un accès fluide par voiture vers le centre-ville », a conclu Michel Leblanc.

