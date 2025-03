La Chambre a dû annuler aujourd'hui un événement avec Jean Boulet, ministre du Travail

MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain recevait ce midi à sa tribune Jean Boulet, ministre du Travail. C'était l'occasion d'aborder avec lui la transformation des milieux de travail et les défis et occasions que celle-ci représente pour le Québec. En raison d'incidents violents dans le cadre d'une manifestation syndicale, les forces de l'ordre ont pris la décision d'annuler l'événement. Une première en 16 ans.

« Je suis extrêmement déçu que les manifestants à l'extérieur aient eu pour objectif non pas de faire entendre leur position, mais d'empêcher l'échange qui était prévu avec le ministre au sujet de la situation du marché du travail. Dans un contexte de guerre tarifaire, de pertes d'emploi appréhendées et de possible récession, nous avons besoin de pouvoir échanger sur les façons dont on va s'organiser pour affronter ces différents enjeux », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La manifestation organisée en marge de l'événement de la Chambre était en réaction au dépôt, la semaine dernière, du projet de loi 89 qui vise à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out.

« Nous comprenons que le projet de loi 89 suscite des réactions. La Chambre respecte le droit de manifester, c'est un rouage essentiel de notre démocratie, mais ce n'est pas une raison pour occulter la nécessité d'échanger sur les défis qui se présentent à nous. Nous avons besoin d'occasions de discuter des problématiques qui se dressent sur notre chemin et des solutions qu'envisagent nos élus », a conclu Michel Leblanc.

