MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'ESG UQAM célèbre 25 ans de développement de connaissances, de compétences et de formations en immobilier. Une occasion de passer en revue les grands bouleversements et les transformations qui se sont opérés dans ce secteur au fil des ans, de faire un bilan sur l'avancement des connaissances ainsi que sur les nouvelles tendances qui se dessinent pour les années à venir. Il s'agit aussi d'une occasion de partager ces connaissances pour mieux faire connaître les enjeux d'un secteur en pleine effervescence et en transformation.

Une série d'activités déployées tout au long de l'année pour souligner les 25 ans

Pour souligner ses 25 ans, la Chaire propose ainsi une série d'activités qui se dérouleront tout au long de l'année 2021-2022 parmi lesquelles :

Une série d'articles en collaboration avec JBC Média, publiés dans les revues Immobilier commercial et Maintenance immobilière et qui seront regroupés dans une édition spéciale.

et et qui seront regroupés dans une édition spéciale. Une émission à QUB Radio dans la balado (Dé)construire, organisée en collaboration avec le vice-décanat recherche de l'ESG UQAM, qui décortique le monde des affaires.

organisée en collaboration avec le vice-décanat recherche de l'ESG UQAM, qui décortique le monde des affaires. Un numéro spécial dans la revue académique Journal of General Management sous le thème « Real Estate Management and Strategies : The Next Decade ». Un prix sera d'ailleurs attribué au meilleur article proposé dans ce numéro.

sous le thème ». Un prix sera d'ailleurs attribué au meilleur article proposé dans ce numéro. Un ouvrage collectif réunissant des articles d'experts universitaires et du milieu des affaires : « Penser l'immobilier autrement ! ».

De nombreuses publications dans des revues professionnelles et académiques, visant à mieux faire connaitre les grandes transformations qui touchent le secteur immobilier et les innovations en cours.

Une série de conférences publiques et d'ateliers de cocréation.

Un gala au printemps 2022 concluant l'année de festivités.

Un partenariat université-entreprise audacieux et novateur

Cette période anniversaire, est aussi une occasion de souligner les 25 ans d'un partenariat audacieux et novateur avec Ivanhoé Cambridge. Un important partenariat université-entreprise, alliant les forces respectives du milieu de la recherche et du milieu des affaires, qui a su se distinguer au fil des ans par l'importance de ses retombées au sein de la communauté et de sa contribution à l'évolution de l'écosystème de l'immobilier.



Le vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Christian Agbobli, rappelle l'importance du leadership exercé par l'ESG UQAM en recherche-innovation dans le domaine de l'immobilier depuis 25 ans. « Pour occuper cette pole position, l'UQAM peut compter sur l'expertise de pointe de son corps professoral et sur le soutien de partenaires qui souhaitent contribuer à l'avancement et au partage des connaissances. L'apport d'Ivanhoé Cambridge s'avère ainsi des plus précieux, tant pour la formation d'une relève de haut niveau dans l'un des domaines d'excellence de l'UQAM que pour les répercussions concrètes que les recherches menées par la Chaire d'immobilier engendrent dans ce secteur névralgique de l'économie. »



Comme le mentionne Nathalie Palladitcheff, Présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge : « L'innovation et la recherche sont des piliers fondamentaux au développement des milieux de vie connectés sur ses usagers actuels et futurs. Il est donc incontournable pour nous de soutenir l'ensemble de l'écosystème de recherche et d'en favoriser ses applications pratiques et durables. Après 25 ans de partenariat fructueux et avec les changements qui s'accélèrent actuellement, il est plus que nécessaire de continuer à miser sur la recherche pour concevoir l'immobilier de

demain. »

« Nous sommes fiers d'un partenariat comme celui que nous avons avec Ivanhoé Cambridge parce que nous considérons la recherche comme devant être ancrée au cœur des préoccupations du milieu des affaires » a noté Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM.

« Cet important partenariat témoigne de l'audace et de l'esprit d'innovation d'Ivanhoé Cambridge et de l'UQAM. Nous pouvons dire que l'idée, en 1995, de développer une Chaire de recherche-innovation dédiée à l'avancement des connaissances dans le domaine de la gestion et de l'investissement en immobilier était, à l'époque comme aujourd'hui, un projet audacieux issu d'un partenariat entreprise-université unique. » a souligné Andrée De Serres, Titulaire de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'ESG UQAM.

L'immobilier, un domaine de recherche en pleine effervescence !

Stimulé par de profondes transformations, le domaine de l'immobilier est en pleine effervescence et source de nombreuses innovations. La science immobilière, ses multiples dimensions et les enjeux qui s'y rattachent sont souvent méconnus mais pourtant en plein cœur des grands défis de société. Ainsi, il est devenu incontournable pour l'immobilier d'être durable, intelligent, ancré dans son quartier, voire organique, en harmonie avec son territoire naturel. Il place désormais également au cœur de ses préoccupations la santé, la sécurité et le bien-être de ses occupants et usagers.

Toujours à l'affût des nouvelles tendances, la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'ESG UQAM est un lieu unique de réflexions, de discussions et d'échanges entre les acteurs des milieux académiques et professionnels, afin d'accélérer le partage, le transfert et la mise en pratique des innovations en gestion et en investissement en immobilier.

Dédiée au développement de nouvelles connaissances, de compétences et de formations en immobilier, elle a construit au fil des ans un important réseau local et international de chercheures et chercheurs, tant en Amérique du Nord qu'en Europe et en Asie. La poursuite du partenariat entre l'ESG UQAM et Ivanhoé Cambridge contribue à faire de Montréal un pôle de recherche et de savoir reconnu à l'échelle mondiale.

Dans un contexte de pandémie et de lutte aux changements climatiques, il y a urgence de concevoir la science immobilière comme une véritable discipline humaine à vocation pratique. « Il faut penser l'immobilier autrement ! », et c'est dans ce sens que la Chaire entend poursuivre ses recherches, en continuant de développer une vision écosystémique qui inclue l'immeuble, son quartier, son territoire naturel et surtout les humains qui y habitent.

À propos de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'ESG UQAM

La Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'ESG UQAM est une chaire universitaire de recherche-innovation dédiée au développement de nouvelles connaissances, de compétences et de formations en immobilier. Depuis 25 ans, elle est un lieu privilégié de rencontres où collaborent chercheures et chercheurs, étudiantes et étudiants, professeures et professeurs et expertes et experts des milieux académiques et professionnels, dans le but de mettre en commun la richesse de leur expérience pour penser l'immobilier autrement et stimuler l'innovation dans l'écosystème immobilier. Pour en savoir plus : www.ivanhoecambridge.uqam.ca

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 100 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 60,4 G$ CA au 31 décembre 2020. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.

Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

