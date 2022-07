LA CHAÎNE DE MAGASINS DE PRODUITS LOCAUX SIGNÉ LOCAL S'ÉLARGIT EN ABSORBANT TERROIRS QUÉBEC

MONTRÉAL, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise Signé Local annonce une fusion avec la plateforme Terroirs Québec. À compter du 1er août, Terroirs Québec et ses 60 fournisseurs se joindront à la grande famille Signé Local qui poursuit sa croissance.

Fondé en 2005, Terroirs Québec est une plateforme de vente en ligne de type « épicerie fine » qui distribue une foule de produits du terroir. Que ce soit pour un cadeau, une dégustation ou pour une consommation quotidienne, Terroirs Québec dessert plus de 10 000 visiteurs mensuels.

Avec cette fusion, Signé Local élargit son offre de produits agro-alimentaires et représente au total près de 200 fournisseurs québécois. Signé Local souhaite concentrer tous ses efforts marketing sur une identité, une plateforme, et le tout dans le but de générer plus de visibilité pour ces entrepreneurs québécois.

« Cette fusion est une belle opportunité pour nous de regrouper nos forces et de créer une économie d'échelle pour nos opérations. À la lumière de l'augmentation des coûts de transport et de la pénurie de main-d'œuvre, l'intégration de Terroirs Québec permettra à Signé Local d'être bien positionné pour continuer à aider les producteurs québécois dans le processus de mise en marché de leurs produits. De plus, comme Signé Local possède 4 magasins physiques, les fournisseurs de Terroirs Québec auront tous la chance d'avoir une vitrine physique de produits locaux. » dit Dawei Ding, Président directeur général de Signé Local.

À propos:

Depuis 2015, Signé Local a pour mission de promouvoir les produits locaux du Québec. L'entreprise veut encourager l'entrepreneuriat québécois en offrant une plateforme simple et intuitive regroupant une panoplie de produits. En plus d'une plateforme transactionnelle en ligne, Signé Local a un centre distribution à La Prairie ainsi que quatre magasins à travers la province, soit au Centre Eaton à Montréal, dans le Quartier DIX30 à Brossard, aux Promenades St-Bruno et aux Galeries de la Capitale à Québec. L'éventail de produits est large et permet d'attirer une vaste clientèle sensible à l'importance de l'achat local. Signé Local propose aussi des milliers de produits locaux à offrir en cadeaux corporatifs, ainsi qu'une section d'ensembles cadeaux.

Téléchargez notre Kit Médias

SOURCE Signé Local

Renseignements: Dawei Ding, Président, Signé Local, T. +1 (514) 619-7777, [email protected], www.signelocal.com