TORONTO, le 25 sept. 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour protéger les emplois et favoriser la croissance économique.

Aujourd'hui, la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada (la « CFUEC ») a annoncé son premier prêt aux termes du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (le « CUGE »). L'entente permet à Gateway Casinos & Entertainment Limited d'obtenir des liquidités de 200 millions de dollars.

D'autres demandes de financement aux termes du CUGE sont actuellement à l'étude. Afin de protéger les intérêts financiers des contribuables, il est nécessaire d'effectuer un contrôle diligent rigoureux.

Le CUGE fournit un financement provisoire aux plus grands employeurs du Canada pour lesquels le financement conventionnel ne suffit pas. Il permet aux grands employeurs canadiens d'obtenir du crédit afin de protéger les emplois et de poursuivre leurs activités au cours de cette période difficile.

La CFUEC tiendra une liste à jour des prêts aux termes du CUGE qui ont été approuvés; cette liste se trouve ici : https://www.ceefc-cfuec.ca/fr/prets-approuves. Un feuillet d'information présente les principales modalités de la facilité aux termes du CUGE à l'adresse suivante : https://www.ceefc-cfuec.ca/fr/information/.

Citations

« Le CUGE a été créé dans le but de fournir un financement provisoire aux plus grands employeurs du Canada pour lesquels le financement conventionnel ne suffit pas, ainsi que de protéger les emplois des Canadiens au cours de cette période d'incertitude et d'adversité sans précédent. Ce premier prêt permettra d'aider des milliers de salariés de Gateway et leurs familles en fournissant à la société les liquidités dont elle a besoin pour commencer à reprendre ses activités et à renouer avec la rentabilité. » ­- David Mansell, chef de la direction, Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada.

« La COVID-19 a fait fermer des entreprises partout au Canada, les secteurs de l'hôtellerie et du divertissement ayant été gravement touchés. La crise a porté un coup dur à nos salariés de même qu'à leurs familles et à leurs collectivités. Le CUGE nous aidera à redémarrer nos activités et permettra à nos salariés de reprendre le travail lorsqu'il sera sécuritaire et viable de le faire. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous prévaloir du CUGE et lorsque nos activités auront redémarré de façon durable, nous pourrons ramener les emplois et commencer à rembourser la facilité aux termes du CUGE. » - Anthony Santo, chef de la direction, Gateway Casinos & Entertainment Limited.

En bref

Gateway Casinos & Entertainment - qui détient des complexes de casinos en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta - compte 8 000 salariés. La plupart d'entre eux ont été inactifs en raison de la pandémie et de son incidence sur les activités. Le CUGE permettra à Gateway de commencer à ramener ses salariés à bord à mesure que les casinos rouvriront conformément aux directives locales et provinciales. Gateway exploite 28 casinos en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta .

Le CUGE est offert à tous les grands employeurs canadiens à but lucratif qui ont une incidence importante sur l'économie du Canada et qui offrent des millions d'emplois aux Canadiens, sauf aux sociétés du secteur financier. En règle générale, une société doit réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions de dollars et avoir besoin d'un prêt d'au moins 60 millions de dollars.

et qui offrent des millions d'emplois aux Canadiens, sauf aux sociétés du secteur financier. En règle générale, une société doit réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions de dollars et avoir besoin d'un prêt d'au moins 60 millions de dollars. Certaines entreprises sans but lucratif, comme les aéroports, peuvent également être admissibles. Toute société qui a été trouvée coupable d'évasion fiscale n'est pas admissible.

Les sociétés qui reçoivent un prêt aux termes du CUGE doivent accepter de maintenir leurs activités canadiennes, de faire des efforts commerciaux raisonnables pour réduire au minimum la perte d'emplois et de démontrer qu'elles ont un plan clair de retour à la stabilité financière. Elles doivent également accepter d'imposer des limites à la rémunération des cadres supérieurs, aux dividendes et aux rachats d'actions, et de publier des rapports d'information annuels indiquant la façon dont leurs activités futures favoriseront la durabilité écologique et les objectifs climatiques du Canada .

