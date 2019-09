La CESPQ salue l'avènement du comité Doré et la transformation à venir du secteur préhospitalier

« Après des années de réflexion sur la façon d'améliorer l'accessibilité aux soins et services de santé, la Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) salue l'initiative du gouvernement de la CAQ qui a entendu notre appel. En effet, nous plaidons auprès de lui depuis près d'un an maintenant pour que le gouvernement procède à une telle révision de l'encadrement de l'industrie préhospitalière au Québec et nous nous réjouissons qu'il soit maintenant déterminé à le faire. Misant sur les compétences des paramédics afin de bonifier les services offerts à la population, la CESPQ offre au gouvernement et à la ministre de la Santé son entière collaboration pour mener cette réforme à terme. »

Bastien Leclerc, porte-parole de la CESPQ

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est en ces termes que les porte-parole de la CESPQ ont accueilli avec satisfaction la création par la ministre de la Santé du Québec, madame Danielle McCann, la création d'un groupe de travail chargé de travailler à la refonte du système préhospitalier d'urgence au Québec, en renforçant la contribution de tous ceux et celles qui y œuvrent.

« Pour les membres de la CESPQ, il est devenu essentiel de revoir la gouvernance, la desserte et l'optimisation des ressources pouvant améliorer l'efficacité et l'efficience du système préhospitalier. Cette démarche est amorcée depuis longtemps ailleurs qu'au Québec et la CESPQ ne peut que se réjouir que le gouvernement de la CAQ désire rattraper le retard important que nous connaissons à cet égard, » d'ajouter la co-porte-parole de la CESPQ, madame Lise Goyer. Pour sa part, monsieur Bastien Leclerc abonde en ajoutant que : « Toute la population profitera de cette mise à niveau de notre système de santé et du développement du profil des compétences des paramédics. Nous souhaitons maintenant que les travaux de la commission Doré fassent un large consensus, comme le rapport Dicaire l'avait fait en son temps. »

Dans un mémoire déposé auprès de la ministre de la Santé il y a près d'un an, la CESPQ avait fait valoir qu'une redéfinition de la première ligne du système de santé, à laquelle participeraient activement les paramédics, constitue un investissement judicieux pour le gouvernement. Cette nouvelle approche vise notamment à lutter contre la congestion des urgences des hôpitaux, à contribuer de meilleure façon au maintien à domicile des personnes qui le désirent et à mieux desservir les patients, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Pour la CESPQ, il faut bonifier la collaboration avec les partenaires des soins de première ligne partout, dans toutes les régions.

En conclusion, la CESPQ estime que les paramédics peuvent et doivent jouer un rôle de premier plan dans la recherche de solutions pour rendre la première ligne du système de santé plus efficace. « Souhaitons maintenant que le comité Doré dispose des coudées franches pour amener l'ensemble de l'industrie du préhospitalier dans la mise en œuvre de concepts qui sont depuis longtemps très largement partagés, » d'ajouter monsieur Leclerc en conclusion.



Informations générales :

La CESPQ en bref :

Actuellement présente dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers, plus de 1 400 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140 000 affectations ambulancières sur le territoire, les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir. Elles se sont donné trois (3) objectifs principaux :

1. Convenir et façonner un nouveau partenariat avec l'ensemble des acteurs du réseau de la santé axé sur la qualité des services, l'efficience de ces derniers et l'innovation pour l'industrie ambulancière, de manière à véritablement et concrètement mettre le patient au coeur des actions

2. Développer et optimiser la contribution des paramédics, en misant notamment sur une véritable reconnaissance de leur profession et en faisant de ces professionnels de la santé des intervenants de premier plan pour mieux servir la clientèle partout en région ;

3. Contribuer activement à une plus grande accessibilité, à la diversification et à la bonification de l'offre de services dans l'ensemble des régions, afin de permettre aux citoyens de tous âges de faire les bons choix au niveau des soins de santé primaires ou de première ligne et, dans le cas de nos aînés, d'avoir accès à des soins à domicile de qualité avec des ressources dynamiques, disponibles et compétentes.

Renseignements: Source : Bastien Leclerc, porte-parole de la CESPQ; Lise Goyer, porte-parole de la CESPQ; Pour informations : Richard Thibault, responsable des communications de la CESPQ, Tél. : 418-840-4040