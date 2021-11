« Notre objectif a toujours été d'offrir les outils de dépistage les plus avancés pour la détection précoce des troubles cognitifs, a déclaré le Dr Ziad Nasreddine, neurologue et créateur du MoCA. Les recherches ont montré qu'une formation supplémentaire était utile pour réduire les erreurs d'administration courantes et améliorer la normalisation, ce qui limite les risques pour les cliniciens et les patients, et améliore la qualité des soins. »

Le test, disponible en format papier et numérique, est largement utilisé dans les milieux cliniques, de recherche et de soins aux personnes âgées du monde entier. La certification officielle du MoCA a été établie en réponse aux nombreuses demandes de fournisseurs de soins de santé, d'associations professionnelles et d'organisations dans le but d'accroître la compétence des utilisateurs dans l'administration du MoCA et de limiter les risques associés à une mauvaise notation. La formation et la certification sont également devenues nécessaires pour maintenir la précision supérieure et la validité scientifique du MoCA. L'analyse des évaluations des connaissances avant et après la formation a démontré l'efficacité considérable de la certification du MoCA. Une étude officielle est en cours de publication dans plusieurs pays et professions.

Le module de formation et de certification d'une heure est disponible sur le site Web du MoCA. Les utilisateurs du MoCA peuvent télécharger gratuitement des pages d'évaluation du MoCA (en format PDF), y compris les variantes pour les déficiences auditives ou visuelles, le faible niveau d'éducation et la télémédecine. Les professionnels de la santé et les chercheurs peuvent également accéder à l'application MoCA, qui offre un système de notation automatique et de stockage des résultats et un téléchargement simple des dossiers de santé électroniques (DSE).

MoCA (anciennement Montreal Cognitive Assessment) est un test complet de 10 minutes mis au point par le Dr Ziad Nasreddine, qui aide les professionnels de la santé à détecter les troubles cognitifs très tôt, permettant ainsi un diagnostic plus rapide et une meilleure prise en charge des patients. Plus de 500 études évaluées par des pairs ont démontré que le MoCA est plus sensible et précis que d'autres évaluations courantes, y compris le MMSE. Des hôpitaux et établissements de recherche de premier plan ont choisi le MoCA comme outil privilégié pour une évaluation cognitive rapide. Le MoCA est utilisé dans presque tous les pays, dans plus de 100 langues et dialectes, et a été nommé l'une des « principales innovations en recherche sur la maladie d'Alzheimer au Canada ».

À propos du Dr Ziad Nasreddine MD FRCP(C)

Le Dr Ziad Nasreddine est le créateur du MoCA et le directeur de l'Institut & Clinique MoCA, à Montréal. Après avoir obtenu son diplôme de médecine et de neurologie à l'Université de Sherbrooke, il a effectué un postdoctorat en neurocomportement à l'UCLA et il est reconnu par le Medical Board of California et l'American Board of Psychiatry and Neurology.

En 1992, au cours de sa résidence, le Dr Nasreddine a reconnu le besoin pour un outil de dépistage cognitif plus complet qui pourrait mieux servir les cliniciens. Il a commencé à créer son propre test, plus adapté. En 1996, il a publié la première version d'une évaluation plus spécialisée qui pourrait appuyer directement les cliniques spécialisées qui traitent un grand nombre de patients, soit la Montreal Cognitive Assessment, maintenant connue sous le nom de MoCA. À titre d'expert renommé de la cognition, le Dr Nasreddine a été interviewé notamment par CNN, le Washington Post, le New York Times et de nombreuses autres sources d'information.

