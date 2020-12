Les finissants de 2020 ont été honorés lors d'une cérémonie de collation des diplômes qui s'est déroulée dans un environnement virtuel du nouvel édifice universitaire et qui a eu recours à des robots de téléprésence, des discours holographiques et un drone piloté par le doyen.

PHOENIX, 14 décembre 2020 /CNW/ - Offrant une expérience innovatrice et inclusive adaptée à cette année historique, Thunderbird a reconnu les réalisations académiques de ses finissants de 2020 en toute sécurité. L'événement a eu lieu aujourd'hui avec une célébration de remise de diplômes améliorée par la technologie pour clôturer un semestre d'automne sans précédent.

La cérémonie en ligne s'est déroulée au moyen d'une représentation en réalité virtuelle immersive du nouveau siège mondial de Thunderbird, ouvert en août 2021. Elle s'est tenue dans une version numérique du forum mondial, qui sera un élément central de l'installation de pointe. L'orateur de la cérémonie est apparu comme une projection holographique dans le bâtiment virtuel, qui reprend le véritable siège en construction à l'heure actuelle. Les diplômés exceptionnels ont également eu droit à une remise aérienne spéciale de leurs certificats par le biais d'un drone, piloté par le doyen.

« La pandémie de coronavirus a accéléré l'adoption de nouvelles technologies transformatrices comme celles que nous avons mises au point à Thunderbird et qui nous aident à rester en santé tout en nous connectant afin que nous puissions encore apprendre et célébrer ensemble, a déclaré le directeur général et doyen de Thunderbird, M. Sanjeev Khagram.

Conformément à notre engagement à l'égard d'une innovation significative et inclusive, nous exploitons pour notre part ces outils puissants là où d'autres se retirent, non seulement pour nous adapter aux circonstances difficiles de cette crise de santé historique, mais aussi pour être à l'avant-garde dans le domaine des affaires, du leadership, et de l'enseignement de la gestion pour la quatrième révolution industrielle. En tant qu'institution se plaçant à l'avant-garde de l'enseignement en administration des affaires et en leadership à l'échelle mondiale, nous sommes fiers de célébrer nos diplômés de 2020 et leurs familles d'une manière qui repousse les limites et met en valeur les compétences et l'expérience qu'ils ont acquises à Thunderbird. Et nous avons d'ores et déjà hâte d'accueillir nos diplômés de l'automne 2021 dans les installations d'enseignement les plus avant-gardistes du monde », a déclaré M. Khagram.

À propos de Thunderbird School of Global Management

Thunderbird School of Global Management est une unité d'Arizona State University Enterprise. Depuis plus de 75 ans, Thunderbird est à l'avant-garde de l'enseignement en administration des affaires et en leadership à l'échelle mondiale; elle crée une prospérité inclusive et durable en préparant de futurs chefs de file de calibre mondial qui pourront relever les défis les plus exigeants au monde. En 2019, le Wall Street Journal/Times Higher Education a décerné la première place mondiale au diplôme de maîtrise en administration internationale des affaires délivré par Thunderbird. Pendant six années consécutives, l'ASU a été classée au premier rang des « Établissements d'enseignement les plus novateurs » du pays par l'U.S. News & World Report.

À propos de l'ASU

En créant une institution engagée envers l'accès et l'excellence et déterminée à avoir un impact, l'Université de l'État d'Arizona a élaboré un nouveau modèle pour la recherche universitaire américaine. L'ASU rivalise parmi les institutions qui pratiquent l'inclusion plutôt que l'exclusion. En tant que prototype d'une nouvelle université américaine, l'ASU mène des recherches qui contribuent au bien collectif et s'arroge la responsabilité primordiale d'assurer la vitalité économique, sociale et culturelle des communautés qui l'entourent.

