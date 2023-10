TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - La Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) a sélectionné six projets qui recevront un financement unique total de 1,5 million de dollars pour soutenir l'innovation dans le secteur de l'énergie dans le cadre de son défi de l'Espace innovation.

La CEO a lancé le défi de l'Espace innovation en réponse aux rétroactions du secteur concernant le besoin de financement en matière d'innovation. Au début de l'année, la CEO a invité le public à soumettre des projets axés sur deux thèmes. Le défi : comment faire évoluer les projets pilotes vers une mise en œuvre plus large et vers des stratégies innovantes pour améliorer la compréhension des clients de leur rôle dans la transition énergétique pour une évolution mondiale vers un avenir énergétique plus durable et renouvelable.

La CEO a sélectionné les projets suivants en vue de leur financement :

Alectra Utilities Corp. (Alectra) s'appuiera sur une plateforme existante de mobilisation des clients pour tester la capacité des clients résidentiels disposant de chargeurs de véhicules électriques de niveau 2 à participer à des événements de réponse à la demande. Pendant les événements de réponse à la demande, les clients devront réduire ou interrompre leur consommation d'énergie à des moments où le système électrique connaît une forte demande. Alectra recevra 325 000 dollars .

. Hydro One Networks Inc. mobilisera les clients à faible revenu pour les aider à jouer un rôle plus actif et à mieux comprendre l'effet de la réponse à la demande dans le cadre de la transition énergétique. L'entreprise recevra 174 000 dollars .

. Oakville Hydro Electricity Distribution Inc. construira un outil numérique pour aider les clients résidentiels et les petites entreprises à comprendre et à évaluer leurs options en matière de transition énergétique (p. ex. l'énergie solaire, le stockage de l'énergie, les pompes à chaleur). L'entreprise recevra 120 000 dollars .

. Pollution Probe développera un cadre pour aider les communautés rurales, éloignées et autochtones de l' Ontario à mieux comprendre l'innovation énergétique, à y participer et à en bénéficier. L'entreprise recevra 100 000 dollars .

à mieux comprendre l'innovation énergétique, à y participer et à en bénéficier. L'entreprise recevra 100 . Powerconsumer Inc. (Powerconsumer) s'appuiera sur les projets pilotes existants pour mettre en place des marchés souples et évolutifs. Ces marchés permettent aux distributeurs de faire participer leurs clients en fonction de la demande, en les encourageant à modifier leur niveau et leur mode de consommation d'électricité. Powerconsumer recevra 400 000 dollars .

. La Nation Taykwa Tagamou étudiera les défis et les opportunités découlant de la transition énergétique pour les communautés des Premières Nations de l' Ontario . La Nation recevra 351 000 dollars .

Le financement provient des sanctions administratives pécuniaires perçues par la CEO dans le cadre de ses activités de mise en conformité.

Citation

« La transition énergétique nécessite une réflexion audacieuse. Le défi de l'Espace innovation est un parfait exemple de la manière dont nous mettons l'innovation au service direct de cette transition. En travaillant collectivement avec ces divers promoteurs de projets avant-gardistes, nous pouvons trouver des solutions pratiques qui apporteront des résultats significatifs aux consommateurs. » - Susanna Zagar, Directrice générale.

Informations et ressources supplémentaires

À propos de l'Espace innovation CEO

L'Espace innovation CEO soutient des projets pilotes qui mettent à l'essai de nouvelles activités ainsi que de nouveaux services et modèles d'affaires dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel de l'Ontario. En tant que premier bac à sable réglementaire du secteur de l'énergie au Canada, il a fourni des renseignements et des conseils à des dizaines de promoteurs depuis son lancement en 2019.

À propos de la CEO

La Commission de l'énergie de l'Ontario est l'organisme indépendant de réglementation de l'Ontario pour les secteurs de l'électricité et du gaz naturel. Elle protège les intérêts des consommateurs et soutient le mieux-être collectif de la population de l'Ontario. Son objectif est de créer une valeur publique au moyen d'une réglementation prudente et d'un processus juridictionnel décisionnel indépendant, ce qui contribue au développement économique, social et environnemental de l'Ontario.

Communiquez avec nous

Pour obtenir davantage d'informations, consultez le site Web de la CEO sur oeb.ca/fr ou communiquez directement avec nous.

This document is also available in English.

SOURCE Ontario Energy Board

Renseignements: Demandes des médias, Téléphone : 416 544-5171, Courriel : [email protected]