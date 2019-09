La Central Park Tower devient le plus haut édifice résidentiel au monde

« La Central Park Tower est l'apogée du développement à New York et autour du monde », a déclaré Gary Barnett, fondateur et président d'Extell Development Company. « Nous ne serions pas à même d'offrir ce niveau de conception, de qualité et de service sans les contributions des architectes, des ingénieurs et des concepteurs les plus talentueux au monde. »

Extell est à l'origine du développement de l'allée des milliardaires de Manhattan avec One57, le premier immeuble en copropriété super grand sur la 57e Rue Ouest. Avec le bouquet final de la Central Park Tower, Extell consolide sa position de promoteur chef de file le long du corridor.

Conçue par l'éminente firme d'architecture Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), dont la mission est de concevoir une architecture à hautes performances, à haut rendement énergétique et spectaculaire, la superbe façade de la Central Park Tower combine des éléments de verre et d'acier inoxydable satiné, avec des détails verticaux et horizontaux captant la lumière qui accentuent le jeu entre la texture et la lumière. La tour se trouve en porte-à-faux à une hauteur de 90 mètres au-dessus de la rue, permettant ainsi à toutes les résidences faisant face au nord de jouir de vues sur Central Park.

Les magnifiques intérieurs résidentiels sont conçus par Rottet Studio, à qui l'on doit des projets tels que l'hôtel St. Regis à Aspen et le Loews Regency Hotel à New York. Le niveau de détail emblématique de Rottet Studio et ses finitions personnalisées uniques à travers la Central Park Tower créent un environnement extrêmement sophistiqué. Commençant au 32e étage, la partie résidentielle se compose de 179 résidences ultra luxueuses de deux à huit chambres et d'une superficie de 133 mètres carrés à plus de 1600 mètres carrés.

L'un des clubs privés les plus exclusifs au monde, le Central Park Club, sera situé dans la tour résidentielle la plus haute jamais construite. Le Club offrira environ 4645 mètres carrés d'aménagements luxueux soigneusement choisis répartis sur trois étages, chaque emplacement fournissant une expérience unique complétée par un service cinq étoiles.

Le grand magasin à assortiment complet situé à la base de la Central Park Tower sera le premier de Nordstrom. Ce magasin de sept étages couvrant environ 27 870 mètres carrés constitue la plus importante et la meilleure expression de l'identité de la marque et est l'aboutissement de 25 ans de recherche du site idéal pour ouvrir un magasin phare à New York. C'est le plus gros investissement réalisé par Nordstrom dans un seul projet depuis sa création il y a plus de 100 ans. Le magasin sera ouvert au public le 24 octobre 2019.

Extell développe la Central Park Tower conjointement avec SMI USA (SMI), la filiale américaine de Shanghai Municipal Investment, une société d'investissement en infrastructure de premier plan responsable de l'éminente Shanghai Tower, le deuxième plus grand édifice au monde. Lendlease, l'une des plus grandes firmes de gestion immobilière, d'infrastructure, de développement et de construction, a géré la construction de la Central Park Tower.

Les premières ventes devraient être conclues fin 2020. Le prix de la disponibilité actuelle à la Central Park Tower commence à 6,9 millions USD. Pour en savoir plus ou pour organiser un rendez-vous privé à la galerie de ventes, veuillez appeler le 212-957-5557 ou visiter www.centralparktower.com.

À propos d'Extell

Extell Development Company est un promoteur immobilier d'immeubles résidentiels, commerciaux, de détail, hôteliers et plurifonctionnels acclamé à l'échelle nationale qui exerce principalement ses activités à Manhattan et dans d'autres grandes villes du pays. En collaboration avec des architectes et des professionnels de la conception de calibre mondial, Extell crée des propriétés qui se distinguent par leur conception sophistiquée, leurs plans d'étage élégants et leurs prestations haut de gamme.

Ses projets actuels incluent le plus grand immeuble en copropriété de Lower Manhattan, One Manhattan Square, situé en bordure du port de New York et offrant des vues imprenables sur l'eau et sur la ville et plus de 9300 mètres carrés de prestations; Brooklyn Point, le plus haut bâtiment de Brooklyn; The Kent, un bâtiment situé au 200 95e Rue Est d'inspiration Art déco avec des intérieurs qui reflètent l'élégance classique de l'Upper East Side; 1010 Park, une collection sur mesure de 11 immeubles en copropriété de luxe aménagés avec des appartements qui occupent l'étage entier et des appartements sur deux étages; et 70 Charlton, le premier complexe résidentiel de luxe de Hudson Square, une enclave dans l'ouest de Soho. Extell a également restauré et remis au goût du jour un certain nombre de classiques dans des quartiers emblématiques, notamment l'ancien Stanhope Hotel au 995 Cinquième Avenue et le Belnord, un bâtiment emblématique de l'Upper West Side. Pour plus de renseignements sur Extell, visitez le site Web de la société www.extell.com

À propos d'Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) se spécialise dans la conception d'architecture à hautes performances, éconergétique et durables. AS+GG aborde chaque projet avec la conviction que l'architecture a le pouvoir unique d'influencer la vie civile. La firme aspire à créer des conceptions qui aident la société, font progresser la technologie moderne, préservent l'environnement et encouragent ceux qui nous entourent à améliorer notre monde. En plus de plusieurs projets à usage culturel et mixte aux États-Unis, AS+GG conçoit actuellement des projets pour l'Arabie saoudite, Dubaï, la Chine, l'Inde et le Canada. La firme a été fondée en 2006 par les partenaires Adrian Smith, Gordon Gill et Robert Forest. Pour plus de renseignements, veuillez visiter smithgill.com.

