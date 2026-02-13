La Cellule, un comité philanthropique indépendant de la région de Québec, remet 439 550 $ à la Fondation Grand Village dans le cadre de son Cocktail signature.

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le comité La Cellule est fier d'annoncer le succès retentissant de son récent cocktail-bénéfice, tenu le 29 janvier dernier au Musée de la civilisation à guichets fermés, au profit de la Fondation Grand Village.

Cette édition marque un moment clé pour La Cellule, puisqu'il s'agit de sa première à titre de comité indépendant, tout en s'inscrivant dans sa douzième année d'action philanthropique. La soirée, présentée par Biscuits Leclerc, a réuni près de 450 personnes issues du milieu des affaires de Québec, engagées envers la mission de La Cellule :

Les profits de la soirée, s'élevant à 439 550 $, serviront à bâtir une agora extérieure destinée aux activités du Grand Village, un camp de vacances et un service de répit spécialisé pour les personnes vivant avec un handicap physique et/ou intellectuel, ou un trouble du spectre de l'autisme. L'agora La Cellule permettra d'améliorer la qualité de vie des campeurs et campeuses, de renforcer l'esprit de communauté et de bonifier l'offre d'espaces locatifs de l'organisme :

« La construction de l'agora est un projet précieux pour nous depuis longtemps et grâce à vous, nous pourrons aller de l'avant. Vous offrez bien plus qu'un soutien financier : vous offrez des sourires, des souvenirs et un espace où chacun, avec ses différences et ses défis, peut se sentir accueilli, respecté et en sécurité. Merci d'être une partie essentielle du Grand Village. »

-- Marie-Pier Noreau, Directrice générale du Grand Village

Les membres du comité La Cellule, les bénéficiaires du Grand Village et sa fondation tiennent à remercier chaleureusement tous les partenaires, donateurs, bénévoles et participants pour leur engagement envers cette magnifique soirée, clôturant la campagne 2025-2026.

Partenaire présentateur : Biscuits Leclerc

Partenaires majeurs : Groupe MACH | ControlNet Services d'entretien d'immeubles inc. | Garoy Construction | GBV Avocats

Partenaires associés : Construction Dinamo | Mallette | Construction Pierre Blouin | Banque Laurentienne | Ogesco Construction | Immostar | Debertin | Genairclim | Essor Assurances | Financière Banque Nationale | Les Revêtements Vulcain | CMLS | Groupe Medway

Donateurs majeurs : Saputo | Biscuits Leclerc | Desjardins | IA | Garaga

C'est maintenant plus de 2,4 M$ amassé par La Cellule depuis 2014 pour des causes humaines à fort impact. Déjà quelques organismes et fondations ont démontré leur intérêt à déposer un appel à projet lors de la prochaine ronde de sélection.

À PROPOS

La Cellule, comité philanthropique

La Cellule est un comité philanthropique formé de professionnels de la communauté d'affaires de Québec désirant soutenir des projets porteurs à l'échelle humaine et à fort impact. Fondée en 2014, La Cellule est devenue un comité indépendant au printemps 2025. Sa mission demeure, soit de faire la différence un cocktail à la fois. À ce jour, plus de 2,4 M$ ont été remis à différentes causes, dont certains projets se sont démarqués pour leur innovation dans le domaine de la santé.

Membres du comité :

Michel Ayotte (Groupe Mach), Vincent Beaudoin (Atelier Guy Architecte), Félix Blanchet-Levesque (Hooké), Mathieu Boudreault (SEPAQ), David Chandonnet (iA Gestion mondiale d'actifs), Elizabeth Dery (Mallette), Hugo Deschênes (Groupe de Bertin), Louis Deschênes (GDA services immobiliers intégrés), Mathieu Dion (GBV Avocats), Sarah-Maude Joly (Everglow), Kevin Lachance (Immostar), Philippe LeBel (Ray Harvey), Jean-Sébastien Leclerc (Groupe Leclerc), Maxime Le Roy Audy (Desjardins Entreprises), Elisabeth Rancourt (Les YMCA du Québec).

La Fondation Grand Village

La mission de la Fondation Grand Village est de soutenir le Grand Village dans son objectif premier de faire vivre des expériences enrichissantes et adaptées aux enfants, adolescents et adultes vivant avec des besoins spécifiques (déficience intellectuelle, déficience physique ou trouble du spectre de l'autisme) et aider les familles en leur offrant un répit où ils savent l'usager en sécurité.

