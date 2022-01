GUANGZHOU, Chine, 27 janvier 2022 /CNW/ -- La marque usmile, une sous-marque de la société Stars Pulse, une entreprise asiatique spécialisée dans les soins buccodentaires dont la mission est d'améliorer la santé buccodentaire de tous, a présenté aujourd'hui son produit phare au monde entier : la Y1S, une brosse à dents sonique qui a été conçue avec la participation de plus d'un million d'utilisateurs. À ce jour, ce produit sensationnel a permis de préserver plus de 5 200 000 sourires et a généré des recettes de 300 millions de dollars américains en Asie.

Pour offrir une expérience de brossage originale, mais optimale avec la Y1S, usmile a mis en place une équipe interfonctionnelle, comprenant des professionnels des soins dentaires, des ingénieurs et d'autres experts de haut niveau, apportant de nouvelles possibilités à cette industrie stagnante.

Une brosse à dents faite pour vous, avec vous

« Au début, il y a eu beaucoup de problèmes imprévus; la poignée n'était pas suffisamment ergonomique, l'étanchéité devait être améliorée et on souhaitait faciliter le nettoyage, entre autres choses », a déclaré Jake Keeter, directeur de produit, usmile. « Nous avons donc appliqué une stratégie directement au consommateur, en faisant participer les consommateurs au processus de fabrication. »

« Après la sortie du produit en Asie, nous avons recueilli plus de 300 avis auprès d'un million d'acheteurs pionniers et nous avons perfectionné le produit en conséquence, a commenté M. Keeter. Après 11 itérations en deux ans, la version actuelle de la Y1S est devenue le produit de choix de plus de 5 000 000 de personnes. »

Une brosse à dents qui impressionne

Après avoir remporté 13 prix internationaux de design, dont le prix allemand Red Dot Design Award, la Y1S s'est taillé une place de choix dans le paysage dormant de l'industrie en proposant des designs chics, conçus pour améliorer les soins buccodentaires. Auparavant, la plupart des brosses à dents électriques ressemblaient à celles utilisées dans le milieu médical, évoquant l'inconfort de la carie dentaire.

De ce fait, en s'inspirant des colonnes romaines, la Y1S a su allier esthétisme et technologie, surprenant les utilisateurs avec une expérience de brossage à la fois élégante et luxueuse. Le manche est composé de 14 arêtes rappelant le nombre d'or, lui conférant un style à la fois classique et ergonomique, pour une prise confortable et sûre. De plus, sa conception lui assure une stabilité, ce qui vous permet de la poser à la verticale ou à l'horizontale sur le comptoir pendant votre routine de soins buccodentaires. Par ailleurs, notre matériau PA/ASA exclusif résistant à la moisissure améliore sa résistance à l'humidité tout en prévenant le développement de moisissures.

Une facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie et une durée de vie des piles ultra longue, allant jusqu'à 180 jours

La facilité d'entretien est un facteur fondamental dans le choix des brosses à dents rechargeables. Propulsée par un moteur à lévitation magnétique haute fréquence exclusif dont la vitesse peut atteindre 38 000 tr/min, la Y1S permet d'éliminer plus de plaque et de gingivite que les brosses à dents manuelles.

Dotée d'un moteur à vibration extrêmement efficace et écoénergétique, la pile de la brosse à dents Y1S, une fois complètement chargée, dure jusqu'à 180 jours (à une fréquence de 2 minutes par brossage, 2 fois par jour), dépassant largement les produits similaires, dont la durée de vie moyenne est de 14 à 30 jours.

Autres caractéristiques :

Minuteur de 2 minutes

Prise USB-C idéale pour les voyages

Filament doux DuPont

3 modes de nettoyage : Nettoyage/blanchissage/douceur

usmile transcende l'idée qu'une brosse à dents électrique n'est qu'un outil ou une décoration; c'est la combinaison des deux. Elle crée une atmosphère unique tout en éliminant les problèmes les plus délicats. « Le lancement de la Y1S à l'échelle mondiale est notre premier pas vers la mondialisation. Nous continuerons d'améliorer la santé buccodentaire pour tous », a déclaré Ramble Chan, vice-présent de Stars Pulse, la société mère de usmile.

Magasinez la Y1S chez usmile shop, Amazon et Shopee pour des dents et des gencives plus saines.

À propos de usmile

Faisant partie de la société Stars Pulse, usmile offre une gamme complète de produits de soins buccodentaires pour rehausser l'expérience des soins dentaires. Grâce à son engagement d'offrir une très grande propreté des dents à l'aide de solutions scientifiques de soins buccodentaires, usmile illumine plus de 22 millions de sourires chaque année.

À propos de Stars Pulse

Fondée en 2015, Stars Pulse met l'accent sur la combinaison d'avancées technologiques et de conceptions novatrices pour offrir des solutions de soins de santé intégrées à sa clientèle. Avec son portefeuille de marques, dont usmile® et Kitty Annie®, la famille Stars Pulse aspire à devenir le chef de file mondial des technologies de soins de santé et de beauté.

