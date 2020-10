En raison de sa méthodologie rigoureuse et de son important taux de participation, le classement annuel du FT est parmi les plus reconnus en matière de formation en gestion des affaires. Le classement tient compte de nombreux indicateurs liés aux études universitaires et à la diversité des écoles de commerce, tout en faisant le suivi du cheminement de carrière des étudiants, ainsi que des efforts de recherche des écoles et de responsabilité sociale des entreprises.

« Alors que l'économie chinoise continue de faire preuve de résilience en se remettant d'une année difficile, la CEIBS a excellé dans son rôle visant à relier les échanges économiques et culturels entre la Chine et le monde, tout en servant de plateforme pour permettre aux dirigeants d'entreprises de prospérer, déclare Wang Hong, président de la CEIBS. Le classement du FT témoigne une fois de plus de la croissance impressionnante de la CEIBS au cours de ses 26 années d'existence, qui lui a permis de se hisser parmi les meilleures écoles au monde. Pour ce qui est à venir, nous continuerons d'incarner notre devise "Rigueur, innovation et excellence", tout en faisant la promotion de la mondialisation. »

Malgré les perturbations causées par la COVID-19 cette année, la CEIBS a fait preuve d'innovation et de persévérance dans la gestion des répercussions de la pandémie sur ses activités. Après avoir accueilli les étudiants du programme Global EMBA pour la reprise des cours hors ligne en septembre, l'école a lancé un modèle de ville jumelle pour son programme de MBA à temps plein - avec des sections ouvertes à Shanghai et à Zurich - afin de recevoir ceux qui ne peuvent pas se déplacer en Chine en raison des restrictions de voyage temporaires liées au virus.

« Alors que nous nous remettons des défis que nous avons rencontrés en 2020, la formation en gestion des affaires n'a jamais été aussi importante, déclare Dipak Jain, président de la CEIBS (Europe). Nous nous sommes adaptés avec succès pour veiller à ce que nos étudiants puissent continuer à apprendre tout au long de cette période, et le programme Global EMBA en est un excellent exemple. En même temps, nos étudiants et diplômés ont continué de jouer un rôle essentiel dans la transformation de CEIBS en une plateforme importante pour la réussite. »

La position de la CEIBS dans le classement de cette année témoigne également de la force globale de l'école et de ses facultés chinoise et internationale. Avec près de 20 centres de recherche et un centre de cas en partenariat avec certaines des meilleures bibliothèques de cas au monde, l'école est restée engagée dans la création et la diffusion de connaissances commerciales et économiques.

« Le travail acharné et la pensée novatrice de nos professeurs ont fait d'eux les leaders d'opinion et les chercheurs parmi les plus convoités de Chine à l'heure actuelle, affirme Ding Yuan, vice-président et doyen de la CEIBS. Nous avons également lancé récemment une nouvelle initiative visant à promouvoir la recherche interdisciplinaire qui fait le pont entre les disciplines universitaires traditionnelles et les domaines comme la responsabilité sociale et le développement durable des entreprises, la Chine et le monde, la gestion à l'ère numérique et l'excellence du service. »

Contrairement à d'autres grandes écoles de commerce, dont beaucoup ont créé des partenariats pour offrir des programmes conjoints de MBA pour cadres, la CEIBS a sans aucun doute adopté une approche indépendante en établissant cinq campus à Shanghai, Beijing et Shenzhen, ainsi qu'à Zurich (Suisse) et Accra (Ghana), dans le but d'offrir une expérience de cours réellement internationale. L'école a également attiré avec constance un groupe diversifié d'étudiants internationaux cherchant à faire progresser leur carrière en Chine ainsi que des dirigeants d'entreprise chinois cherchant à élargir leurs horizons sur les marchés étrangers.

« Notre programme Global EMBA offre aux participants une expérience réellement mondiale grâce à nos campus répartis sur trois continents. Le programme s'adresse autant aux participants du monde entier à la recherche d'une fenêtre sur la Chine qu'aux dirigeants chinois qui transitent vers des rôles mondiaux, conclut Nikos Tsikriktsis, directeur de Global EMBA. Avec des participants provenant de plus de 20 pays et issus d'un vaste éventail de secteurs et de fonctions, notre salle de classe est un environnement unique où les participants peuvent s'éloigner de leur routine quotidienne et explorer les défis commerciaux à partir d'une multitude de points de vue. »

Conformément à sa mission visant à former des dirigeants d'entreprise responsables, la CEIBS a continué d'exceller dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. L'école a intégré la RSE dans son programme d'études il y a plus de dix ans et a commencé à publier un livre blanc annuel sur la RSE en 2018.

Le prochain cours Global EMBA débutera le 6 décembre, date à laquelle l'école accueillera plus de 80 cadres de haut niveau provenant de 15 pays à Shanghai pour lancer leur parcours d'apprentissage d'une durée de 20 mois.

À propos du Global EMBA de la CEIBS

Global EMBA de CEIBS est un programme à temps partiel en tête de classement réunissant « la profondeur de la Chine » et « l'envergure mondiale » pour les dirigeants d'entreprises de haut calibre qui souhaitent faire passer leur carrière et leur développement personnel au niveau supérieur. Avec des modules disponibles dans 11 villes à l'international, un corps étudiant diversifié issu de plus de 20 pays et deux cohortes intégrées entre la Chine, l'Europe et l'Afrique, Global EMBA de CEIBS offre aux participants des occasions inégalées d'élargir leur réseau mondial, tout en ayant accès au plus grand réseau de diplômés en commerce en Chine.

À propos de la CEIBS

La China Europe International Business School (CEIBS) figure parmi les meilleures écoles de commerce internationales en Asie, où elle est la seule école à avoir été classée simultanément sur la liste des 5 meilleurs programmes de MBA et de EMBA du Financial Times. La CEIBS compte plus de 24 000 diplômés de plus de 80 pays et régions dans le monde. Au cours des 26 dernières années, elle a offert une vaste gamme de programmes de gestion à plus de 190 000 cadres en Chine et à l'étranger. Grâce à une équipe de professeurs possédant de vastes connaissances sur la Chine et sur la situation mondiale, la CEIBS est particulièrement bien équipée pour soutenir les dirigeants d'entreprise à toutes les étapes de leur carrière et les préparer à avoir une incidence mondiale. Cliquez ici pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1319810/CEIBS.jpg

SOURCE China Europe International Business School (CEIBS)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Michael Thede, [email protected], +86-21-2890-5987, www.ceibs.edu

Liens connexes

www.ceibs.edu